Ley Bases: qué dijo la única mendocina que habló en el recinto

"Voy a fundamentar mi voto en contra de esta llamada ley bases, que radica no solamente en el contenido de la ley sino también en la forma. Para empezar por lo más simple, estoy en contra personalmente de las leyes ómnibus. Acá aparecieron como frecuencia a partir de que gobernó Macri, pero si hay una ley ómnibus hay gato encerrado, algo se quiere ocultar", dijo la senadora de Unión Por la Patria, Anabel Fernández Sagasti.

Con la ayuda del derecho romano e incluso citas de la célebre obra "El Príncipe" de Maquiavelo, Fernández Sagasti remarcó que "las leyes ómnibus son hechas así porque la idea es que no se comprenda, que haya confusión y no se sepa qué se está tratando, y sobre todo que los ciudadanos no sepan por dónde vienen los golpes".