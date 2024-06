Ley Bases: Francos comenzó el rosqueo en Diputados para filtrar los cambios del Senado

Esto incluye, por ejemplo, reponer el listado original de empresas declaradas privatizables, en el cual figuraban Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio Televisión Argentina.

La postura de Francos en el encuentro desarrollado en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, provocó sorpresa. Muchos interpretaban que había operado un compromiso del Gobierno con los senadores, cuando por ejemplo se sacaron empresas de la nómina de privatizables.

“No hubo compromiso con los senadores. Se sacó lo de Aerolíneas y Correo porque no teníamos los votos. Pero nosotros no nos vamos a inmolar por algo que no queremos hacer, que es mantener esas empresas en manos del Estado”, justificaron fuentes de Jefatura de Gabinete, citadas por la agencia NA.

Además, estimaron que si Unión por la Patria se abstiene, y La Libertad Avanza, el PRO y buena parte de la UCR y Hacemos decide reponer a Aerolíneas y el Correo en el capítulo de privatizaciones, nada será suficiente para impedirlo.

“Lo mejor sería encontrar una síntesis entre los dos textos. En cuanto al RIGI hay aspectos que fueron introducidos en el Senado que son atendibles. Con la eliminación de la moratoria previsional no tenemos tanto problema. Puede ser un tema que quede afuera como quiso el Senado”, agregaron.

Miguel Ángel Pichetto, reunión con Francos en Diputados.jpg Miguel Ángel Pichetto (Hacemos), uno de los diputados que participó del encuentro con Guillermo Francos Foto: NA

En el encuentro Francos estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y asistieron Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR), Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), Pamela Calletti (Innovación Federal) y Juan Manuel López (Coalición Cívica).

Por el bloque oficialista concurrieron el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio; en tanto que también se encontraron presentes Silvia Lospennato y Silvana Giudici del PRO, Juan Brügge de Hacemos, Carolina Píparo de Buenos Aires Libre, Eduardo Falcone y Cecilia Ibañez del MID.

La negociación de Guillermo Francos en Diputados

Como prenda de cambio para negociar con el Gobierno, la UCR planea exigir que el presidente Javier Milei no vete -tal como prometió- la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que aprobó la oposición la semana pasada.

En esta primera reunión con Francos, la oposición dialoguista apuntaba a escuchar qué pretende el Gobierno de ella respecto a los distintos artículos de las dos leyes que están duda. El primer interrogante era dilucidar qué compromiso había asumido el Poder Ejecutivo con los senadores para sostener el texto como quedó tras los retoques en la sesión, y en segundo lugar cuál es el margen que tiene Diputados para insistir en distintos aspectos de la media sanción original.

En este sentido, el resultado de este primer diálogo fue satisfactorio, ya que ahora quedan más claros los términos de la negociación por venir: la prioridad para el Gobierno es resucitar Ganancias y la rebaja de Bienes Personales.

ley ómnibus, Diputados, votación, Martín Menem.jfif La Cámara de Diputados volverá a votar el proyecto de ley ómnibus el próximo 27 de junio Foto: Prensa Diputados de la Nación

En el caso de Ganancias, de ratificarse el texto del Senado, el Poder Ejecutivo perderá recaudación, y en el segundo caso se evitará la pérdida de recursos que el Gobierno quería devolverle al decil más rico de la población.

Dados a elegir, el radicalismo hará todo lo posible para rescatar la vuelta de Ganancias, porque es un compromiso que asumieron con los gobernadores.

Con las privatizaciones, tanto el bloque de la UCR como el de Hacemos Coalición Federal están partidos: algunos diputados apoyan la transferencia de empresas públicas a manos privadas, y otros no.

En cuanto a la eliminación de la moratoria previsional, el bloque radical reconoce que es un “tema complejo” e “incómodo” por el costo social que trae aparejado. Pero sin dudas ellos consideran que la moratoria para personas que no habían alcanzado los 30 años de aportes generó “un agujero fiscal” enorme y que la creación de una Prestación de Retiro Proporcional que estaba en la media sanción aprobada en Diputados era una fórmula que encontraba una solución virtuosa.

