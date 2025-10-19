Lázaro Báez regresó a la cárcel de Ezeiza tras el rechazo a su pedido de prisión domiciliaria

El juez federal ordenó su alojamiento en un establecimiento con mejores condiciones sanitarias

Durante la mañana de este domingo, Lázaro Báez volvió a ingresar a la cárcel de Ezeiza luego de ser trasladado desde la Unidad Penitenciaria N° 15 de Río Gallegos. El operativo fue dispuesto por el juez federal Claudio Vázquez, quien rechazó otorgarle la prisión domiciliaria y ordenó su alojamiento en un establecimiento con mejores condiciones sanitarias debido a su delicado estado de salud.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, el empresario condenado por corrupción en las causas “Ruta del dinero K” y “Vialidad” inició su traslado el sábado. Primero fue llevado por tierra a la ciudad de Trelew, en Chubut, y desde allí voló hacia Buenos Aires. El Servicio Penitenciario Federal estuvo a cargo de todo el operativo.

Hasta el mediodía del domingo, Báez permanecía en el Hospital Central Penitenciario del complejo de Ezeiza, donde se le realizaban diversos estudios médicos , sin que aún se le haya asignado un pabellón. En ese sector se alojan pocos internos, entre ellos Fernando Sabag Montiel , el hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner.

Lázaro Báez está condenado por corrupción en las causas “Ruta del dinero K” y “Vialidad”

La defensa de Báez había presentado días atrás un habeas corpus reclamando su salida de la prisión de Río Gallegos, donde compartía un baño con otros 20 reclusos. En el escrito, sus abogados calificaron su celda como un “buzón” o “leonera” , un espacio que describieron como “lugar de castigo, carente de habitabilidad mínima, sin baño ni ventilación adecuada , con filtraciones y deficiente alimentación”.

A sus 69 años, Báez padece diversas afecciones de salud, entre ellas EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes, asma bronquial y problemas gastrointestinales.

El juez Néstor Costabel, presidente del Tribunal Oral Federal N° 4, ordenó una nueva evaluación cardiológica, que incluirá electrocardiograma, ecocardiograma y análisis de laboratorio. Además, solicitó al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema que determine si el empresario “se encuentra en estado crítico, con riesgo cierto de muerte súbita”, tal como sostiene su defensa, integrada por los abogados Lucas y Yanina Nicoletti.

El resultado de ese informe será clave para resolver el pedido de Báez de cumplir su condena bajo el régimen de prisión domiciliaria.