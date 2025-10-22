Las universidades públicas irán a la Justicia en busca de la aplicación de la Ley de Financiamiento

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantuvo una reunión extraordinaria para tomar una decisión sobre los pasos que darán para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de las universidades .

Los rectores de las casas de altos estudios recurrirán a la Justicia para que el gobierno nacional aplique la legislación aprobada por el Congreso , posteriormente vetada por el Ejecutivo y ratificada por los legisladores .

“Cuarenta años después del primer plenario del CIN , nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, subrayó el presidente del Consejo, Oscar Alpa.

“Un decreto no puede suspender una ley”, expresó el decano anfitrión, Leandro Vergara. “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”, agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.

Este miércoles, el Ejecutivo promulgó la ley, pero quedó suspendida. "Viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”, manifestó Vergara.

"Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley", Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN.

Los rectores también decidieron solicitar al Congreso la aprobación del Presupuesto 2026, y que contemplen la Ley de Financiamiento Universitario, como base.