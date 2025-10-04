Las peleas entre Hugo Moyano y su hijo Pablo desataron una fuerte crisis interna en el Sindicato de Camioneros

El gremio de Camioneros enfrenta una de sus peores crisis internas en años. En el centro del conflicto están Hugo Moyano y su hijo Pablo , protagonistas de una tensa pelea familiar que ahora se trasladó al sindicato y que incluye despidos y una denuncia judicial.

La situación escaló tras una conversación privada entre ambos, que se dio en un contexto poco habitual: una sala velatoria, durante el funeral de Olga Mariani , madre de Pablo y exesposa de Moyano. Poco después, Hugo Moyano sorprendió al sindicalismo, la política y el empresariado con una serie de despidos en la cúpula de Camioneros .

Fueron desplazados Paulo Villegas , secretario Tesorero, y Claudio Balazic , secretario Administrativo, ambos dirigentes cercanos a Pablo Moyano. También trascendieron posibles salidas de otros miembros del sindicato, aunque no fueron confirmadas oficialmente. El foco de las especulaciones recayó en Marcelo “Feúcho” Aparicio y Oscar “Chucky” Borda , figuras clave del gremio.

Aparicio es un operador de confianza de Hugo Moyano, con vínculos previos con Pablo, y fue clave en conflictos como el de Mercado Libre. Borda, por su parte, es conocido por su accionar en operativos gremiales y su lealtad a Pablo, lo que lo convirtió en una figura controvertida. A pesar de los rumores, ninguno fue removido de su cargo. Sin embargo, dentro del gremio se habla de un “por ahora”, mientras crece el hermetismo.

Denuncia judicial y fútbol, ejes del conflicto en el gremio de Hugo Moyano

En paralelo, tomó fuerza una denuncia judicial por presunto fraude en el hotel 15 de diciembre del sindicato en Mar del Plata, la cual habría servido como argumento para justificar las expulsiones recientes. Fue presentada por Héctor “Yoyo” Maldonado, hombre de confianza de Hugo Moyano, y señala una supuesta estafa millonaria que involucra a dirigentes y al gerente del hotel. Pero, algunos referentes gremiales descreen de la solidez de la causa y sostienen que el hotel operaba con pérdidas, lo que haría improbable una desviación de fondos sin haber sido detectada antes.

Voces dentro del sindicato sugieren que más allá de la denuncia, el objetivo real de Moyano fue debilitar al sector que responde a Pablo, y evitar su posible retorno al gremio. Ese “operativo retorno” habría sido planificado en silencio por los llamados “pablistas”, quienes aún conservan poder e influencia en algunas áreas estratégicas del sindicato.

Pablo Moyano

Otro elemento que sumó tensión fue el reciente ascenso de Deportivo Camioneros, el club que preside Pablo Moyano, a la Primera B Metropolitana. Según fuentes del entorno de Hugo, su esposa Liliana Zulet habría interpretado este éxito como parte de una jugada política para reposicionar a Pablo Moyano. Incluso se sospecha de una supuesta ayuda indirecta de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA y exyerno de Moyano, recientemente reconciliado con Pablo.

Movimientos en el sindicato

Frente a este escenario, Hugo Moyano estaría preparando su sucesión dentro del gremio. El nombre que más suena es el de Octavio Argüello, un histórico del sindicato, a quien el líder ya promovió dentro de la CGT. Además, Moyano está respaldando a otros de sus hijos: “Huguito”, abogado y candidato a diputado nacional, y Jerónimo, a quien está formando para la dirigencia gremial.

Mientras tanto, Pablo se mantiene alejado del núcleo del gremio y enfocado en el fútbol. Tiene relación con su hermano, pero está distanciado de Jerónimo y Facundo, con quienes no se habla por viejas disputas familiares. Esta división ha reavivado las versiones de una “caza de brujas” dentro del sindicato, dirigida contra todos los aliados de Pablo.

En este clima de tensión, temor y silencios, muchos dentro del Sindicato de Camioneros interpretan lo que sucede como señales claras del deterioro del poder de Hugo Moyano. La estructura que supo dominar hoy se muestra vulnerable ante una interna familiar feroz, que no solo reconfigura el mapa sindical, sino que deja al descubierto las fracturas profundas dentro del imperio Moyano.

Fuente: Infobae.