Larreta tiene un proyecto para eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito

"Lo que prometo, lo cumplo", expresó Rodríguez Larreta desde el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas. "No me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo un Gobierno no cumple con las instituciones", subrayó al tiempo que cargó contra la administración de Alberto Fernández por "no acata el fallo de la Corte Suprema" que ordenó restituir los fondos de la Coparticipación.