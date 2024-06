La sorpresiva aparición de Milei para bancar a Sandra Pettovello

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " Este mediodía el presidente Javier Milei llegó hasta la sala donde el vocero presidencial, Manuel Adorni, brinda sus habituales conferencias de prensa; y mantuvo un encuentro cara a cara y sorpresivo con los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Allí estuvo el corresponsal de #SitioAndino, Gustavo Abu Arab. En el encuentro que duró pocos minutos, los periodistas aprovecharon para hacer algunas preguntas. Milei respaldó fuertemente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras el escándalo y denuncias por los alimentos almacenados, a punto de vencerse. “Es la mejor ministra de la historia”, dijo el presidente sobre Pettovello y aprovechó para cuestionar el “escándalo que se hizo” respecto a los alimentos no entregados: “Ningún alimento llegó tarde”. “Lo que supuestamente vencía a fin de mes es 3 en 10.000. Así están operando”. Al ser consultado sobre las irregularidades que hubo en el acopio y entrega de alimentos, el líder libertario manifestó: “La corrupción la tienen los kirchneristas por los negocios turbios que hicieron”. Y sumó: “Lo que no esté en orden... Vamos a ser implacables con la corrupción en todas las líneas”. Por otra parte, Milei también se refirió a la renuncia de Nicolás Posse a la Jefatura de Gabinete: “Posse es historia”. Además, ratificó al ministro de Economía, Nicolás Caputto: “Es un héroe nacional. Está más firme que el edificio este”, dijo. “A veces resulta difícil tener órdenes de magnitud, pero la inflación mayorista -que es la que se anticipa- en diciembre fue del 54%. Eso anualizado da 17.000. Caputo la bajó a 50”, sostuvo. #milei #presidente #pettovello #alimentos"

