La situación de Alejandro Bermejo es crítica, aseguró su hermano Adolfo.

Aclaró que "está estabilizado, sedado, pero la situación sigue siendo crítica , sigue siendo un paciente muy crítico". "Esto es hora a hora, día a día". " Son momentos muy críticos, y esto puede durar horas o días, no hay certezas ", señaló.

"Hoy no se puede decir qué va a pasar a futuro, no se pueden prever las consecuencias porque nadie asegura que no se pueda repetir un cuadro como el de ayer. En esto hay que ser muy cuidadosos", agregó.

Respecto a los momentos previos a lo que sucedió en la Legislatura, que fue donde se descompuso, Bermejo relató a SITIO ANDINO, que "estaba bien, estaba contento". "Yo lo pasé a buscar, fuimos juntos y realmente estaba bien, pero de repente le dio ese dolor tan fuerte, fue de un momento a otro", explicó.

apertura sesiones ordinarias 2023, legislatura de mendoza, bermejo alejandro, adolfo, tadeo Alejandro y Adolfo Bermejo, minutos antes de la descompensación del senador provincial. Foto: Cristian Lozano

Respecto a los antecedentes, sostuvo que Alejandro es hipertenso y está medicado hace tiempo, a lo que se suma que es fumador. Y reconoció que en el último tiempo vivió momentos de mucho estrés, vinculado a "cómo se toma el trabajo" y por la situación familiar que le tocó atravesar semanas atrás, cuando su hija estuvo varios días internada en terapia intensiva, con un cuadro grave, del que logró salir.

En cuanto a la atención, Adolfo destacó que "la atención temprana fue clave". "Estábamos en la Legislatura, la ambulancia estaba al lado y la clínica muy cerquita así que en cuestión de minutos pudimos llegar y fue atendido muy bien", agregó.

"Estábamos por ingresar al recinto, el gobernador estaba llegando y sintió un dolor en la nuca muy fuerte, que se fue irradiando por toda la cabeza, se descompuso, cuando entré a la habitación donde lo estaba atendiendo estaba la ministra y lo estaban por subir a la ambulancia. La ministra Nadal (Ana María, de Salud) ayer estuvo acompañándonos y después por teléfono, el gobernador, el vicegobernador vino dos veces", agradeció.

Alejandro Bermejo, clinica de cuyo.jpg Lucas Ilardo, Ulpiano Suarez y Diulio Pezzutti llegaron a la Clínica de Cuyo para acompañar a la familia Bermejo. Foto: Yemel Fil

Precisamente, en el transcurso de a mañana se acercaron los legisladores Diulio Pezzutti y Lucas Ilardo y el intendente de Capital, Ulpiano Suarez. Además, reconoció que se sienten acompañados. "Estamos destruidos realmente, pero con esperanza y fe, pidiendo oraciones", sostuvo Adolfo Bermejo.