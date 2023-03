La profesora que busca unir al peronismo para recuperar San Martín.

La intendencia de San Martín será una de las apuestas fuertes del peronismo en las elecciones de este año. Un histórico bastión justicialista que cedió en 2019, cuando el cuatro veces jefe comunal, Jorge Giménez , no pudo revalidar un quinto mandato y fue derrotado por Raúl Rufeil .

No será una tarea fácil. El radicalismo pondrá a disposición de la resistencia el aparato partidario, además de una candidatura fuerte a la gobernación, como la de Alfredo Cornejo. Para el operativo recuperación, hay algunos anotados y no se descarta que el propio Giménez haga un nuevo intento. Esta semana se lanzó una aspirante que llega desde el sector educativo, pero con una extensa militancia en el departamento, que busca sintetizar en su figura a todas las vertientes del PJ departamental. O disputar el lugar en una PASO en caso de no acordarlo.