El PJ asegura que el "quiebre de Cambia Mendoza" es una oportunidad para que el peronismo gobierne

Desde la Zona Este, Fernando Ubieta , fue el único que no habló específicamente de los sufragios o listas y aseguró que el tiempo de Vendimia lo vive acompañando a la representante de su departamento.

“Les soy sincero, ni siquiera hemos hablado de las listas. Me he abocado en este sentido a estar con la reina que es lo que del departamento de La Paz quiere, tener por segunda vez la corona. Una vez que pase la Vendimia me abocaré a lo político”, resaltó.

Fernando Ubieta, La Paz, Fiesta de la Vendimia 2023 Foto: Cristian Lozano

Quien sí estuvo realmente crítica a la situación actual de la Provincia fue la intendenta de Santa rosa y presidenta del PJ, Flor Destéfanis, quien describió que tiene muchas expectativas para este año y agregó: “Sabemos que en abril se viene el cierre de listas a nivel provincial y el PJ ya confirmó un frente amplio para las elecciones provinciales”.

Flor Destéfanis, Vía Blanca, Fiesta de la Vendimia 2023 Foto: Medios Andinos

“Con todo el quiebre que se ha dado en Cambia Mendoza y con el malestar que tienen los mendocinos creemos que es una oportunidad para interpretar esa demanda y podamos ser los que lleven los sueños de los mendocinos a Casa de Gobierno y yo creo que sí”, sintetizó.