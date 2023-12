La picante advertencia de Ofelia Fernández en el cierre de su mandato

El periodo legislativo 2019-2023 llega a su fin, y con él, Ofelia Fernández concluye su mandato como la diputada más joven de América Latina . En un video de despedida, la integrante del Frente Patria Grande no sólo repasa su carrera legislativa sino que lanza una advertencia directa a los miembros del nuevo Gobierno de La Libertad Avanza (LLA): "Ahora yo les pago el sueldo".

A través de un video publicado en su cuenta oficial de la plataforma X (ex Twitter), la joven política hizo un repaso de su carrera como legisladora: "Si me preguntabas, yo no pensaba que a los 19 iba a llegar acá. Termina mi mandato, así que quería repasarlo un poquito". Fernández, conocida por su activismo desde temprana edad, destaca en el video algunos de los proyectos presentados en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y señala que discutirá el gobierno entrante "como una ciudadana más".