La nueva ley ómnibus de Javier Milei mantiene las causas del fracaso ¿Pasará?

Apenas pasaron algunas horas desde que comenzó a circular el PDF con el borrador y algunos de los legisladores que visitaron en las últimas horas la Casa de Gobierno, y más cercanos a los Gobernadores decididos a colaborar con el Ejecutivo Nacional, ya advertían que el documento no refleja lo que se había hablado en la Casa Rosada. Y remarcaban, el problema principal es que el espíritu no cambia, Milei quiere todo el poder para él

En el “borrador” enviado contiene la lista de las 18 empresas sujetas a privatización parcial o total incluso algunas que se había acordado quedarán afuera como el Banco Nación y Nucleo Electrica. Allí anoche las primeras voces en off reclamaban que no solo no se cumplía con la lista, sino que volvían a aparecer algunas empresas que parecen tener el nombre y apellido de quien será el próximo dueño como es el caso de Intercargo.

Los obstáculos que demoraron el borrador y que muchos no desaparecieron en el texto, ¿final?, siguen siendo los mismos que hicieron fracasar el proyecto original de la Ley Ómnibus.

image.png Si el borrador se transforma en proyecto la nueva versión de la Ley Ómnibus deberá pasar nuevamente por las Comisiones de Diputados.

Ley ómnibus, cambiar para no cambiar nada

Si bien por una cuestión de tiempos no estaba terminado aún el análisis fino por parte de los legisladores y sus equipos advertían que en el borrador no aparecían resueltas las objeciones a la delegación de algunas facultades, los alcances de la desregulación económica, la discusión del “reparto” del blanqueo y las reformas fiscales.

El Instituto Consenso Federal advertía anoche sobre un capítulo en que se mezclan dos proyectos de ley en sí mismos, incrustados fuera de contexto: lo que es prácticamente una nueva Ley de Hidrocarburos que reemplaza al régimen vigente establecido en la actual Ley 17.319 y un proyecto de ley para implementar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Algo que no caerá muy bien en la liga de gobernadores patagónicos que ya vienen manteniendo un fuerte enfrentamiento con el Ejecutivo.

A pesar de lo charlado por los Gobernadores con el Ministro del Interior el proyecto o borrador insiste en la eliminación de todos los Fondos Fiduciarios y Fideicomisos lo que va en línea con la proclamado reiteradamente por Javier Milei sobre el final de la obra pública en la Argentina.

En medio de las negociaciones con una fe y constancia que a esta altura ya conmueve porque es permanentemente desacreditado el Ministro del Interior recibirá en su despacho a la conducción de la CGT apenas 24 horas antes que la central obrera decida una gran movilización para el 1ro de mayo seguramente pueda fijar fecha para un nuevo paro general.

Mientras el presidente ya está en Miami, de allí viajara a Texas a reunirse con Elon Musk, que finalmente no vino a la Argentina sino que el presidente fue al pie al oeste norteamericano, y de allí viajará a Dinamarca que no solo se sacara de encima chatarra aérea con el Estado Argentino sino que además nuestro país romperá una tradición diplomática y firmará documento que contiene una especie de adhesión a la OTAN metiéndose de lleno a conflictos internacionales que traerán más problemas que soluciones.