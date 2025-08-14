La Libertad Avanza definió quién liderará la lista en la provincia de Buenos Aires

Es el Presidente Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados , José Luis Espert , quien buscará renovar su banca. Sin embargo, la intención es doble dado que buscan posicionarlo de cara a los sufragios de 2027, donde tendría un rol protagónico en la provincia de Buenos Aires .

En comunicación radial, el armador de la lista bonaerense, Sebastián Pareja, dijo que el único candidato definido es Espert , o "el profe" como prefiere llamarlo. Además, adelantó que en segundo lugar iría una mujer, pero aún está por definirse el nombre de la candidata.

Según indicó Pareja, en tercer lugar iría Diego Santilli , como representante del PRO en la alianza con LLA . Otro integrante de la boleta sería Alejandro Finocchiaro . A su vez, aclaró que la última palabra la tiene la hermana del Presidente y referente de LLA, Karina Milei .

Este jueves, habrá un acto de lanzamiento de campaña en el Club Atenas de La Plata, donde estarán los referentes de LLA, incluido Espert. El cierre estará a cargo del Presidente con un discurso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1956004366789259599&partner=&hide_thread=false Hoy los vamos a conocer. 17 hs en el Estadio Atenas de La Plata. Gran lanzamiento de campaña!!! pic.twitter.com/OyZNOucHo4 — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 14, 2025

LLA y el PRO sentados en la misma mesa de cara a las elecciones 2025

La secretaria General de la Presidencia y titular de LLA, Karina Milei, habilitó este jueves al PRO a sumarse a la mesa de coordinación bonaerense para diseñar el plan que les permita disputar la elección del 7 de septiembre.

El presidente del partido amarillo en la provincia, Cristian Ritondo, debutó en la cuarta edición del intercambio entre ambos espacios. Así el equipo fijo que debate el armado electoral los lunes y miércoles de cada semana, suma a un nuevo interlocutor, está vez del partido que fundó Mauricio Macri.