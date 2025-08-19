Senadores

La Legislatura aprobó la extensión de la antigüedad permitida para vehículos de transporte de pasajeros

La Legislatura de Mendoza dio el aval para modificar los requisitos para los vehículos que prestan diversos servicios de transporte.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

La Legislatura de Mendoza sancionó este martes la norma que extiende la antigüedad permitida para vehículos que brindan distintos servicios de transporte de pasajeros. Además, establece como condición controles técnicos obligatorios cada 60 días para los rodados con más de 10 años.

La normativa que recibió el aval de la Cámara de Senadores de la Provincia ratificó el decreto 2731, emitido por el Poder Ejecutivo en diciembre del 2024. La iniciativa venía de ser aprobada en Diputados el mes pasado y, con ella, el Gobierno provincial busca "actualizar el marco regulatorio en sintonía con la realidad del parque automotor y los estándares técnicos vigentes, sin descuidar la seguridad".

Los cambios que avaló la Legislatura de Mendoza

  • Se amplió de 10 a 13 años la antigüedad máxima permitida para el transporte contratado general, turístico, por comitente determinado, para personas con discapacidad, escolar e institucional. Para el transporte privado a través de plataformas electrónicas, el límite se elevó de 5 a 7 años.
  • Incorporación como exigencia controles obligatorios cada 60 días para los vehículos con más de 10 años de antigüedad, por lo que esos rodados deberán realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en talleres habilitados para "asegurar condiciones adecuadas de mantenimiento y seguridad".
  • Fijaron que para la incorporación o renovación de unidades se mantendrán los límites de antigüedad: 10 años para la mayoría de los servicios y 5 años para las plataformas electrónicas.
  • Se estableció una antigüedad máxima de 10 años para los vehículos eléctricos destinados a taxis y de 8 años para los utilizados como remis.
  • Prohibieron la transferencia de permisos, autorizaciones o habilitaciones para el transporte privado de pasajeros cuya inscripción en los registros siga abierta.
La normativa avanzó en el Senado con 37 votos afirmativos.

Los fundamentos para modificar los requisitos para los vehículos

El senador Walther Marcolini aseguró que el decreto responde a un reclamo sostenido de empresas del sector, que venían solicitando la posibilidad de utilizar vehículos con más años de servicio. Asimismo, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, las unidades con hasta 13 años de antigüedad, sometidos a controles técnicos estrictos cada cuatro meses, no presentan problemas de seguridad.

En ese sentido, de acuerdo a evaluaciones realizadas con datos recabados lo largo de más de dos décadas, señalaron que, con revisiones técnicas periódicas, no implican inconvenientes "para el normal desenvolvimiento de los servicios", por lo que “resulta razonable” promover las autorizaciones previstas en el decreto gubernamental.

