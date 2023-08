La inédita encrucijada del oficialismo local tras el fenómeno Milei.

Si bien en el medio están las municipales desdobladas del día 3 del próximo mes (se elegirá quiénes conducirán las intendencias y la integración de los concejos deliberantes de Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael), la preocupación se centra en la carrera a la Gobernación . Es que el escenario presenta a un rival fuertemente competitivo (La Unión Mendocina) enfrente, algo que no sucedió la última vez que el oficialismo cayó en una elección de este tenor, en las primarias de 2019.

Hace cuatro años, Cambia Mendoza venció al Frente Elegí en las PASO locales de junio por siete puntos, pero el peronismo no creció de camino a las generales de septiembre y Rodolfo Suarez ganó por más de quince puntos. En su momento, hubo pases de factura internos en la dirigencia justicialista por no haber militado a la candidata vencedora de la interna (Anabel Fernández Sagasti) y eso habría provocado que no se aumentara el caudal de votos.