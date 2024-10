La increíble cifra de funcionarios de alto rango que se fueron del gobierno de Milei

La renuncia del funcionario también motivó que dejen su cargo el ex subsecretario de Políticas Sociales del ministerio, Héctor Calvente ; la ex subsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano, Lucía Raskovsky ; y la ex subsecretaria de Políticas Familiares de la Secretaría de la Niñez, Ana Marmora .

También podés leer: "Sin control: ¿querés conocer a todos los funcionarios echados por Milei?".

Diana Mondino Tras la salida de Diana Mondino de su cargo en Cancillería, se acumulan las renuncias y despidos en la administración de Javier Milei.

Del Ministerio que conduce Sandra Pettovello fue desplazado además el ex secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Omar Yasín y quien era titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio, Fernando Szereszevky.

Asimismo, Pettovello echó a la ex subsecretaria de Relaciones del Trabajo, Mariana Hortal Sueldo; el ex subsecretario de Trabajo, Horacio Pitrau; el ex secretario de la Coordinación de Legales y Administrativa, Maximiliano Keczeli; y el ex subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, Gonzalo Fortín, entre otros.

El ministerio de Economía que conduce Luis Caputo fue otra área del Gabinete con una cantidad importante de salidas, como es el caso de la ex la secretaría de Energía Flavia Royón y el del ex secretario de Bioeconomía Fernando Vilella.

También se fueron de esa cartera el ex subsecretario de Energía Eléctrica Héctor Falzone; la ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Adriana Serkis; el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima (BICE) Juan Manuel Troncoso y el secretario de Política Económica, Joaquín Cottani, entre otros.

nicolas posse.webp Tras la salida de Diana Mondino de su cargo en Cancillería, se acumulan las renuncias y despidos en la administración de Javier Milei. Foto: NA

Más despidos en la gestión de Javier Milei

En la Jefatura de Gabinete, Guillermo Francos reemplazó al ex ministro coordinador Nicolás Posse; pero, a su vez, se dieron otras bajas importantes como la del ex secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología Alejandro Cosentino; y el subsecretario de Deportes, Julio Garro.

En el área de Presidencia dejaron su puesto como asesores el economista Fausto Spotorno y el empresario textil Teddy Karagozian, al tiempo que Silvestre Sívori dejó su cargo como interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

A su vez, se fueron el ex ministro de Salud Mario Russo; el ex secretario de Investigación, Política Industrial y Producción del Ministerio de Defensa, Raúl Marino; y del Ministerio de Relaciones Exteriores hizo lo propio Francisco Sánchez, quien se desempeñaba como secretario de Culto.

Los desplazados más lejanos en el tiempo son los del ex titular de la ANSES Osvaldo Giordano; y de AySA, Marcelo Papandrea; mientras que el primero en salir del gobierno libertario fue el ex ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro.