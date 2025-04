La emancipación "doble" del PRO de Mendoza, con el banque de Macri

“Maradona es el ausente más presente de todos”, dijo alguna vez Jorge Valdano sobre la partida física del astro del fútbol mundial. La misma frase podría aplicarse sobre el “faltazo” de Omar De Marchi en los actos que encabezó Mauricio Macri esta semana en Mendoza. El referente del PRO en la Provincia no participó de los eventos partidarios, pero su figura sobrevoló en el hotel Hilton , fundamentalmente por dos movimientos que daría esa fuerza de cara a las próximas elecciones legislativas.

No hay ninguna posibilidad de que el PRO y la UCR integren un espacio común en los comicios legislativos de octubre. Haya o no alianza entre libertarios y radicales; haya o no desdoblamiento y suspensión de las PASO.