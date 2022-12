La crítica de Alfredo Cornejo a Alberto por el feriado nacional

Entrega de colectivos micro, transporte público, nuevas unidades, Rody Rodolfo Suárez, Gobernador Rodolfo Suarez aguarda el decreto presidencial para definir lo que ocurrirá en Mendoza respecto al feriado nacional. Alfredo Cornejo criticó a la Nación Foto: Cristian Lozano

No obstante, al tratarse de un feriado nacional, no es competencia provincial adherir o no, si no que es una definición federal. Si en la norma que lleve la firma presidencial no se aclara esta situación (como, por ejemplo, si es asueto en vez de feriado), la Provincia debería acatar.

Previendo una situación similar a la ocurrida con el feriado nacional decretado tras el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuando el gobernador Rodolfo Suarez decidió no adherir, la senadora peronista Adriana Cano tildó al mandatario de “anti pueblo” y advirtió que una decisión por el estilo sería “cometer desacato por no leer la Constitución Nacional y el artículo 46 de la provincial”. “Después ahí anda el improvisado teniendo que devolver plata a los trabajadores”, disparó la dirigente lasherina.