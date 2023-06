La Corte Suprema confirmó que Uñac no podrá ser candidato a gobernador en San Juan.

Ayer, el Procurador General Eduardo Casal había considerado que no correspondía que el mandatario provincial se postulara a un nuevo mandato porque eso violaría los límites que impone la Constitución de San Juan.

Tras conocerse la decisión de Casal, Uñac había pedido a la Corte que se expidiera "!rápidamente" sobre su candidatura. Además, arremetió contra la Procuración General de la Nación "que hace poco más de un mes había subrayado la no competencia de esa Corte Suprema" para definirse sobre su postulación y advirtió que "ahora intempestivamente opina en contra" de ella "argumentando inconstitucionalidad".

Con el voto de los ministros Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda; y el voto concurrente de Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que Sergio Uñac está inhabilitado para ser candidato a gobernador de la provincia de San Juan. El ministro Ricardo Lorenzetti no votó porque no había intervenido en la causa.

El Máximo Tribunal estableció además un criterio amplio en materia de prohibición de reelecciones. Dijo que la Constitución Nacional establece una pauta republicana que las impide aunque no haya una prohibición expresa en las constituciones provinciales, lo que podría aplicarse a muchos casos, incluyendo gobernadores e intendentes.

En el caso de San Juan hubo voto conjunto de Rosatti y Maqueda y concurrencia de Rosenkrantz. Es decir, hubo mayoría en la parte dispositiva pero no en los fundamentos. Lorenzetti no votó porque no había intervenido en las medidas cautelares previas. Igualmente hay una coincidencia de los cuatro ministros sobre la prohibición de reelecciones, aunque puede haber diferencias en cuanto a la extensión de las mismas.

El Tribunal Superior aseguró que “inhabilita al ciudadano Sergio Mauricio Uñac a ser nuevamente candidato a gobernador en las elecciones fijadas para el 14 de mayo de 2023. Solicita que, al hacerse lugar a la demanda, se declare que dicho ciudadano se encuentra inhabilitado por el texto constitucional provincial para ser candidato a gobernador en las referidas elecciones”.

La resolución en San Juan, según explicó la Corte, se tomó luego de que “Sergio Guillermo Vallejos Mini, en su carácter de apoderado de la subagrupación política Evolución Liberal aprobada dentro de la alianza electoral Unidos por San Juan y de candidato oficializado a gobernador de San Juan por aquella subagrupación, promueve la acción prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra esa provincia”.