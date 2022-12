La agenda de Alberto Fernández en verano: ¿se toma vacaciones?

Fuentes diplomáticas precisaron a NA que el Presidente viajará acompañado por el canciller Santiago Cafiero, mientras no se descarta que también forme parte de la comitiva la primera dama Fabiola Yáñez.

En tanto, el mandatario argentino y su par brasileño se volverán a ver unos días después, ya que Lula realizará su primer viaje oficial como jefe de Estado a la Argentina el próximo 24 de enero próximo para participar de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Por otra parte, desde el entorno del jefe de Estado anticiparon a Noticias Argentinas que Alberto Fernández "no se tomará vacaciones" durante el verano, sino que continuará con sus actividades en la Casa de Gobierno, una práctica que también implementarán algunos de los integrantes del Gabinete nacional.

No obstante, aclararon que el Presidente no realizó ninguna directiva en particular a los ministros nacionales, quienes tienen el visto bueno para hacer uso de unos días de descanso.

"El Presidente no se va a tomar vacaciones en este momento, tiene que estar en el país", resumieron fuentes de la Casa de Gobierno y aclararon que "los integrantes del Gabinete tienen derecho a tomarse vacaciones".

Por último, afirmaron que no hay ninguna directiva en especial respecto de los destinos permitidos para vacacionar: "Los integrantes del Gabinete son responsables. Cada uno sabe qué prudencia debe tener, lo que se puede hacer y lo que no". Fuente: NA