La abogada de Alberto Fernández asegura que la declaración de Fabiola Yañez "no es válida"

"La audiencia no es válida", aseveró Carreira, quien añadió: "Está bien no revictimizar a la víctima. Voy a hacer todos los actos que correspondan", pero objetó: "Si (Fabiola) puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación".

"Entonces ¿por qué no permite las preguntas de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde?", agrega la letrada de acuerdo con Noticias Argentinas. Es que, según publica Ámbito, el juez Julián Ercolini no habría cedido al pedido de la defensa del ex mandatario de estar presente en la audiencia que Yañez brindó por Zoom desde Madrid.

Fabiola alberto2jpg - 492440 La abogada dijo, además: "Cuando se lo solicite, Alberto va a venir a declarar. Hoy no se me permitió dejar mi pliego de preguntas. Una persona tiene derecho a denuncia y la otra a defenderse".

Quién es la nueva abogada de Alberto Fernández Silvina Carreira, fue designada el viernes pasado para asesorar y defender al ex mandatario y, según el entorno de Fernández, "trabaja en una fuerte estrategia contra Fabiola Yañez" con el objetivo de que la ex primera dama demuestre que lo que denuncia puede sostenerlo con pruebas y fechas "coincidentes". La letrada, quien no conocía al ex presidente previo a esta denuncia, se especializa en Familia, tiene bajo perfil y no se le conocen ningún antecedente negativo dentro del Colegio de Abogados, sino al contrario: fue vicepresidenta en la sede de esa institución en la localidad de Avellaneda. Por el momento, tanto Alberto Fernández como su abogada defensora sostienen que "nunca ejerció violencia física contra ninguna mujer", que la denuncia de Yañez no es cierta y que "está siendo acusado de algo que no ha hecho". También te puede interesar: Quién es Cecilia Hermoso, la funcionaria que Fabiola Yañez mencionó que era amante de Alberto Fernández Fabiola Yañez declara hoy en la causa contra Alberto Fernández La ex primera dama Fabiola Yañez declarará hoy a las 10 en la causa iniciada contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género. Desde Madrid, donde reside actualmente, Yañez prestará declaración ante el fiscal de la causa, Ramiro González, a través de la plataforma Zoom. fabiola yañez Fabiola Yañez se comunicó a través de las redes sociales luego de la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. La ex primera dama ratificó este lunes la denuncia contra Fernández por violencia de género a través de la presentación de un escrito ante la Justicia. Según detalló Yañez, quien solicitó además ser querellante en la causa, los episodios de violencia iniciaron en 2016 y avanzaron en varios planos, no solo el físico. El documento, que lleva su firma certificada y la de su abogada, Mariana Gallego, consta de casi 20 páginas en las que la denunciante profundiza y detalla acerca de las lesiones y abuso de autoridad de los que acusa a Fernández. El escrito se presentó en el consulado de Argentina en Madrid y fue enviado de manera virtual al juez federal Julián Ercolini y al fiscal González.