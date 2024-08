Quién es Cecilia Hermoso, la funcionaria que Fabiola Yañez mencionó que era amante de Alberto Fernández.

La ex primera dama, Fabiola Yañez denunció por violencia de género al ex presidente Alberto Fernández y reveló los calvarios que vivió durante su relación. Entre los hechos de agresión, también lo acusó de haberle sido infiel con múltiples mujeres, incluso dio nombres de algunas de ellas.

Según trascendió en las últimas horas, Yañez declaró en su denuncia que el ex mandatario la habría engañado con Cecilia Hermoso , la Community Manager de Fernández, y de su perro Dylan.

El medio Infobae tuvo acceso a la declaración de Fabiola donde especifica las infidelidades de su expareja: "En diciembre 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias íntimas con él, lo cual él negaba".