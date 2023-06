Juez le contestó a la candidata de Milei que lo criticó por llevar a votar a su hija con discapacidad

Un día después de la elección en la provincia de Córdoba , la candidata a intendente por el partido de Javier Milei entró en el centro de la polémica al publicar un video en redes sociales en el que se refiere a la chica de 22 años. Ante esto, el candidato opositor no dudó y le respondió a la abogada a través de un video que publicó en sus redes sociales.

“No tengo nada en contra personalmente con Luis Juez, no lo conozco”, comenzó a decir la candidata en el video.

“Cualquier padre que tenga un hijo discapacitado, me refiero a una persona que no se puede valer por sí misma y necesita asistencia permanente, no va a votar con el hijo mostrando ahí”, continuó.