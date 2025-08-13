Polémica

Juan Grabois reveló que la Justicia halló 500 mil dólares de la cripto $Libra y apuntan a un youtuber libertario

El abogado representa a las víctimas de la criptoestafa y comunicó las novedades de la Justicia en la causa que involucra al Presidente. Qué dijo Grabois.

El referente del Frente Patria Grande Juan Grabois, abogado querellante en representación de víctimas de la presunta estafa con la criptomoneda $Libra, reveló este miércoles que la Justicia logró identificar 500 mil dólares que se habían ocultado en cuentas blockchain con la aparente participación del youtuber libertario Julián Serrano, quien negó las acusaciones en su contra.

El fiscal federal Eduardo Taiano detectó que los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, imputados junto al presidente Javier Milei por presuntas maniobras fraudulentas, movieron criptoactivos en billeteras virtuales por medio millón de dólares para que no fueran congelados.

Grabois apuntó contra Serrano

La Justicia investiga si una de las cuentas desde las cuales hicieron esa operatoria pertenece a Serrano, que es socio de Terrones Godoy en la firma “City Esports”.

Mientras avanza la investigación en tribunales estadounidenses y argentinos, Grabois aseguró que ese dinero se habría usado para “pagar coimas” y vaticinó que los hermanos Javier y Karina Milei, ambos implicados en la causa que indaga la Justicia, estarán “pronto presos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanGrabois/status/1955701737349898477&partner=&hide_thread=false

Desde su cuenta en la red social X, Grabois anunció “novedades en la estafa $Libra” y señaló que la Justicia “encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas”.

“Lo ocultaron con la participación del youtuber Julian Serrano en cuentas blockchain. Todo indica que lo usaron para pagar coimas. Los hermanos Milei pronto presos”, añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JulianSerrano01/status/1955723668287283466&partner=&hide_thread=false

Poco después, Serrano hizo su descargo en X, por el cual desmintió “de manera categórica” estar involucrado en el escándalo de la criptomoneda y deslizó que evalúa iniciar “acciones judiciales contra quienes resulten responsables de la difusión de tales falsedades”.

“Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona con esa causa carece de sustento fáctico y jurídico. Se trata de afirmaciones falsas que no responden a la realidad de los hechos”, agregó el streamer de 31 años oriundo de Paraná.

En qué estado está la investigación de la Justicia

El fiscal Taiano había pedido la inmovilización de las cuentas donde estaban alojados los fondos, antes de que esos dólares digitales fueran girados desde distintas exchanges o bancos digitales centralizados a billeteras descentralizadas donde podían ocultar los activos.

Según trascendió, serían 323.275 USDT (dólares de Tether, que una empresa que acuña dólares digitales con sede en El Salvador) y 403.671 dólares en Ethereum en otra billetera.

Tether International le preguntó a Taiano el motivo por el cual le solicitaba el congelamiento, y el fiscal contestó que los fondos de la billetera serían producto de “pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos, y en consecuencia como instrumento de la maniobra delictiva investigada por la Justicia argentina”.

Luego la jueza María Romilda Servini hizo lugar al pedido de congelar las cuentas asociadas a Novelli y Terrones Godoy a solicitud de Taiano; de la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, María Fernanda Bergalli, y de la titular de Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, María del Carmen Chena.

La magistrada libró un exhorto a El Salvador y justificó la medida de congelamiento como una “cautelar de carácter patrimonial tendiente a asegurar el decomiso del producto y/o provecho del delito” que se investiga en el caso $Libra. Sin embargo, Novelli y Terrones Godoy ya habían transferido el dinero tres días antes de que Servini hiciera lugar a la medida pedida por la fiscalía.

