Jorge Difonso se reunió con productores de Junín y cuestionó la falta de apoyo al agro

Productores vitivinícolas de Junín se reunieron en la plaza departamental con el legislador y candidato a diputado nacional por el Frente Defendemos Mendoza-Provincias Unidas , Jorge Difonso , para manifestarle la difícil situación que atraviesa el sector vitivinícola local.

Adicionalmente a los problemas que viene arrastrando el sector agrícola se suman ahora los elevados costos de la energía y del agua de riego, la corresponsabilidad gremial y las demoras en los pagos de las bodegas .

Difonso escuchó los reclamos y se comprometió a plantear en la Legislatura provincial medidas que alivien al sector . Además, añadió que "el agro está desamparado" y lamentó que el gobernador Alfredo Cornejo "mire para otro lado, olvidando la producción histórica de Mendoza ".

Además del precio de la uva , que este año estuvo en valores similares a los del año pasado , los productores plantearon que la mayoría de las bodegas les estiró los plazos de pagos , en algunos casos, hasta diciembre, y se quejaron por el elevado costo de la denominada "tarifa sustitutiva" .

A diferencia de lo que ocurre con los productores hortícolas, donde la producción tiene poca trazabilidad, la cosecha de los viñateros queda registrada con mucho detalle en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Los problemas de rentabilidad del sector agrícola están llevando a varias familias a abandonar las fincas y a dejar a mucha gente sin trabajo

Sobre el volumen de cosecha, los productores vitivinícolas tienen, desde 2012, un impuesto que ellos llaman "tarifa sustitutiva" y surge del Convenio de Corresponsabilidad Gremial. "Tenemos que pagar un porcentaje elevado, 46 por ciento, del valor del tacho de uva pagado al cosechador", explicó Olga Poder, propietaria de un viñedo de 15 hectáreas en Junín. "Ese impuesto es la corresponsabilidad gremial y es una traba. Si no se paga, al año siguiente, las bodegas no nos reciben la uva", dijo.

cosecha, vid, vino, vitivinicultura, vitivinícola, uva.jpg El sector vitivinícola atraviesa una compleja situación. Foto: NA

El convenio fue firmado entre el gobierno y distintos sindicatos del sector con el objetivo de cumplir con las cargas laborales de los cosechadores. Sin embargo, para los productores chicos este impuesto es una carga más sobre un sector seriamente afectado en su rentabilidad.

El compromiso de Jorge Difonso con los productores del Este

“Los problemas de rentabilidad del sector agrícola están llevando a varias familias a abandonar las fincas y a dejar a mucha gente sin trabajo. Seguiremos escuchando los problemas de los mendocinos, y trabajaremos en soluciones concretas para fortalecer a los sectores que sacan adelante Mendoza todos los días”, cerró Difonso.