Jorge Difonso: "La reforma debe resolverse en el ámbito de la Suprema Corte"

El radicalismo debió cambiar sus planes esta semana en relación al proyecto de reforma de la Suprema Corte , ya que dos de sus aliados en la Legislación de Asuntos Constitucionales no acompañaron la decisión de darle despacho favorable el martes para sacar la media sanción el miércoles. Entre ellos se encuentra el titular de LAC en Diputados, Jorge Difonso , quien le pidió al presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay, que elabore junto a sus pares una “propuesta superadora de consenso” .

“Después de haber escuchado a todas las opiniones, advertimos que había una puja muy fuerte entre distintos sectores , por lo cual no nos pareció oportuno (sacar despacho sin el consenso de todas las fuerzas) en este momento que vive la comunidad”, graficó el sancarlino.

En ese sentido, sostuvo que “en el marco de un sistema republicano de Gobierno, el Poder Judicial debe ser súper profesionalizado, más eficiente y con mayor celeridad; y no un botín de guerra de una puja política de distintos bandos”. Por ese motivo, “planteamos la necesidad de no sacar despacho por esta convulsión que se generó y nos pareció oportuno crear un nuevo ámbito para generar un consenso que hoy no está, que es el de la Corte”.