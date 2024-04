Javier Milei y la fantasía reiterada del superávit fiscal

Muchos creerán que es difícil construir un relato con una realidad inexistente durante media hora, pero no lo es para quienes tienen delirios de supremacía. En esta columna nos centraremos en el espacio económico del principal anuncio de anoche, pero la imagen transmitida por la Cadena Nacional del presidente sentado con sus funcionarios parados cual escolta militar, pero en posición de jugador de fútbol en una barrera tapándose sus zonas sensibles, no es un dato sensible en la comunicación no verbal de la política.