Tras su paso por Davos

Javier Milei volvió de Suiza y reactiva la agenda libertaria

El presidente Javier Milei ya regresó al país y trabaja desde la quinta de Olivos. Además, prepara su viaje a Mar del Plata.

El presidente Javier Milei regresó este viernes por la mañana al país luego de su viaje a Suiza, donde disertó en el Foro Económico de Davos y participó de la firma del acta constitutiva del Consejo de Paz creado por su par de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario está en la quinta de Olivos, donde tendrá diversas audiencias privadas.

La delegación presidencial aterrizó a las 6.26, luego de una escala técnica en la Isla Gran Canaria, tras la salida de Zurich. Desde Presidencia revelaron que el mandatario se encuentra en su residencia, donde tiene previsto permanecer para protagonizar una serie de reuniones, informó Noticias Argentinas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los funcionarios que formó parte de la delegación presidencial junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al canciller Pablo Quirno; y a Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación), reveló que ya está en funciones en el Palacio de Hacienda.

Javier Milei, Donald Trump, Suiza 2026
Javier Milei con Donald Trump.

Javier Milei con Donald Trump.

Además, intercambió algunas palabras con el secretario de Estado, Marco Rubio. Además, destacó la intervención de la administración republicana en Venezuela.

La agenda de Javier Milei en el país

Tras su retorno, Javier Milei deberá retomar la agenda local en la que figura una visita a Mar del Plata prevista para el martes 27 de enero, donde dará el presente en La Derecha Fest y recorrerá el centro de la ciudad costera.

En paralelo, la mesa política tiene previsto reunirse el próximo lunes para aceitar los mecanismos para la obtención de votos que le permitan aprobar la reforma laboral y los proyectos enviados para ser tratados durante las sesiones extraordinarias.

