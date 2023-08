Javier Milei: "Somos la fuerza más votada porque somos la verdadera oposición"

"Quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el 2021 en crear un proyecto liberal, con proyección nacional, y que llegue a ser Gobierno. También quiero darles las gracias a todos los que se fueron sumando durante el 2022 y así hemos logrado construir esta alternativa que no solo dará fin al kirchnerismo , sino también a la casa inútil que acecha este país", dijo.

"Quiero agradecer a los que se fueron sumando durante el 2022 y hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo y a la casta política parasitaria, chorra e inutil de este país".

"Somos el único espacio que presentó una propuesta completa y concreta de un programa de gobierno para poner de pie a la Argentina".

"Quiero agradecer a ese tercio de los argentinos que han decidido que la Libertad Avanza cambie la Argentina".

"Estamos frente al fin del modelo de la casta".

"Nos hemos puesto pie para decirle basta el modelo de la decadencia".

"Hoy dimos el primer paso para la reconstruccion de la Argentina".

"Somos la fuerza más elegida en términos individuales. Hasta hace dos semanas venían diciéndonos que ni siquiera ibamos a estar terceros... ¡OK!".

"Hoy somos la fuerza más votada porque somos la verdadera oposición".

"Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".

"Somos el vehículo idóneo para sepultar el kirchnerismo y sacar a la Argentina adelante".

"Dijeron que no teníamos estructura, que no podíamos enfrentar una elección y 17 de 24 distritos se pintaron de violeta con La Libertad Avanza".

"Vaya que hemos armado una fuerza. Estamos en condiciones de ganarle a la casta en la primera vuelta".

"Hace unos años ser liberal era casi motivo de insulto".

"Que no me vengan a decir que no se puede. Vamos a ser la fuerza que va a hacer que Argentina vuelva a ser una potencia".