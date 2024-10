Javier Milei sin filtros: "Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro"

Javier Milei habló con el canal de noticias TN y no dejó tema sin tocar : sus diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel, la manera en que está aplicando su plan de gobierno, qué le desea a Cristina Fernández de Kirchner , la Universidad pública, los recortes en las distintas áreas del sector público y advirtió: " la motosierra no para ".

El jueves pasado Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación y Transformación del Estado, expresó en el 60° Coloquio de IDEA que se desarrolla en la ciudad de Mar del Plata: "No nos pidan bajar impuestos, bajáme a mí y subíle a otro, ustedes tienen que pedir que bajemos el gasto ", y el presidente argentino lo apoyó diciendo: "Él habla de la motosierra profunda, deep motosierra, y sí, la motosierra no para nunca, en nuestro gobierno no va a parar jamás . De hecho, la baja del gasto público está enfocada para poder bajar impuestos ".

Es que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro. Es que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro.

Su relación con Mauricio Macri y la crítica a Victoria Villarruel

El presidente destacó tener una "gran relación" con Mauricio Macri y que algunas veces le solicita consejos para cubrir algunos cargos "porque la verdad es que la experiencia tiene un valor importante en estas cosas y hay sectores que son muy delicados".

Si usted me puede aportar personas valiosas para resolver los problemas, yo no tengo ningún inconveniente en incorporarlo a la estructura. Si usted me puede aportar personas valiosas para resolver los problemas, yo no tengo ningún inconveniente en incorporarlo a la estructura.

Además, se expresó sobre la visita en España de la vicepresidenta Victoria Villarruel a la ex presidenta Isabel Perón y se diferenció con su actuar: "Yo no lo hubiera hecho". Y aclaró que se debe porque esa dirigente “no tuvo ningún mérito intelectual para haber estado en ese cargo”.

Las elecciones 2025

La cercanía que manifestó tener con Macri lo hace planificar un futuro más ligado al PRO, así lo confirmó al develar que su idea es confluir con el partido político en "todo el país".

Karina Milei, que se desempeña como secretaria general de la Presidencia desde el 10 de diciembre de 2023, está muy activa en las actividades públicas y privadas del presidente, y el dirigente se manifestó sobre la posibilidad de que sea candidata en algún momento: "Yo no la veo con intenciones, creo que lo hace más por el hecho de que tengamos una estructura y no tengamos que ceder a ciertas extorsiones propias de la política, pero creo que tiene que ver con las preferencias de ella".

"La inflación va a seguir bajando en los próximos meses"

En cuanto economía, se refirió sobre las restricciones cambiarias y la inflación: "Yo soy liberal libertario, no hay nada que odie más que aquello que restrinja las libertades de los individuos, pero yo no estoy dispuesto de salir a cualquier precio. Muchos, en especial los kirchneristas, creían que nosotros íbamos a abrir el cepo el primer día".

De igual manera, indicó que el objetivo es abrir el mercado sin confirmar una fecha para llevarlo a cabo aclarando que se hará "cuando estén dadas las condiciones", destacando que "hoy se está mucho más cerca” de ese momento".

"La inflación va a seguir bajando en los próximos meses” y remarcó que incluso ya hay “deflación” en algunos sectores, como en los alimentos.

Dentro de este marco habló sobre las jubilaciones sosteniendo: "De acá hacia adelante solamente vienen buenas noticias, y eso tiene que ver con que subió el salario real y mejoraron las jubilaciones".

Definitivamente hay una mejora en las jubilaciones. Definitivamente hay una mejora en las jubilaciones.

El veto a la Ley de financiamiento universitario

Si hay un tema candente que se lleva los titulares de todos los diarios es el veto a la Ley de financiamiento universitario y el presidente desmereció el plan de lucha que tienen desde las casas de estudio: "Cuando se votó el veto en el Congreso hicieron una convocatoria y fue muy poquita gente, lo cual quiere decir que los estudiantes se dieron cuenta de que los estaban usando para defender el robo de la política".

Según sus estadísticas, en la primer Marcha Universitaria hubo 230 mil personas, en la segundo hubo 60 mil y confirmó que la imagen de las casas de estudios "cayó cerca de 30 puntos y esto no es porque sí, sucede porque la gente entendió de qué se trata esto".

Para concluir, Javier Milei se refirió al proceso de auditorias: "Acá no está en juego ni la universidad pública ni su arancelamiento, lo único que queremos hacer es auditarlas. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que toda la política que vive a costa de las universidades no quiere. Entonces, son todas unas discusiones mentirosas para evitar auditarlas".

Mirá la entrevista completa

La entrevista estuvo realizada por el canal de noticias TN, Javier Milei durante poco menos de una hora habló sobre los temas más importantes de la agenda política.