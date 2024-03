Janina Ortiz tras ser suspendida: "Hoy se violaron las leyes"

Tras ser invitada dejar el recinto, Ortiz aseguró que "el escrito que presentó de la nulificación tenía todas las leyes y en lo que estaba basado", por lo que sostuvo que "no fue que no se quiso presentar".

Mientras dialogaba con la prensa, la diputada de La Unión Mendocina expresó que "Mendoza es hermosa pero va camino a ser Formosa porque se están avasallando las instituciones".

"Es muy grave, es un atropello a las instituciones. Hoy el Poder Legislativo se tomó una atribución del Judicial y el Ejecutivo también estuvo metido", dijo.

Y agregó: "Tengo detrás al señor Gobernador que lamentablemente no respeta el artículo 170 de la Constitución Provincial, en donde dice que no puede hablar de causas que están en proceso y él lo hace".

En este sentido, Janina Ortiz explicó que "esto que se ha cometido con ella, también se va a cometer con cualquier otro político". Sin embargo, aseguró que " cuando hubo otras denuncias, incluso del oficialismo, jamás se las ha tomado con este tenor".

El peronismo no votó dividido

Al ser consultada por el voto del peronismo, Ortiz expresó que "hoy quedaron demostradas muchas cosas" e invitó a los mendocinos a que, cuando tengan que votar, se fijen bien quienes son oposición porque "hay estafas eleccionarias, como el Partido Verde que finge ser una oposición y algunos miembros del PJ".

"El PJ se tendría que preguntar por qué salió tercero, por qué tuvo la peor elección", agregó.

Janina Ortiz Suspendieron a la diputada Janina Ortiz. Foto: Yemel Fil

Al finalizar, Ortiz nuevamente volvió a declarar que "es inocente" y que a partir de ahora "demostrará su inocencia". "Me voy a dedicar a eso. No necesito un cargo político para hacer política, la voy a hacer porque a mí me gusta".

"La Justicia de Mendoza está coaccionada, al Ministerio Público Fiscal lo protegen, lo cuidan. Ellos tienen otras leyes que no son las que tenemos los opositores", finalizó Ortiz.

