Ítem aula: por qué el oficialismo votará en contra de derogarlo

De este modo, el expediente no tendrá otro destino que el de retornar al seno de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Educación y Hacienda , ya que Cambia Mendoza cuenta con la mayoría parlamentaria para imponerse en la votación en el recinto.

Justamente el candidato a gobernador fue uno de los que se mostró abierto a aplicar modificaciones, aunque descartó de plano su eliminación. “Sería absurdo que derogaran esa ley y más en medio de una campaña, donde todos hacen demagogia, con propuestas fáciles”, afirmó el senador nacional.

“Lo que se puede hacer, dadas las condiciones económicas nacional, es revisar concienzudamente y estudiarlo de manera inteligente ”, agregó.

Aunque aclaró: “Revisar no es eliminar y revisar no es por ley. Derivó de un acuerdo paritario y luego fue aprobado por ley. La sesión del lunes no tiene ningún sentido", concluyó.

Rodolfo Suarez, Alfredo Cornejo, Tunuyán Suárez y Cornejo coinciden en que hay que debatir con mayor detenimiento los cambios en el ítem aula Foto: Prensa Cambia Mendoza

En el mismo sentido se expresó Rodolfo Suarez. El primer mandatario reparó en el momento elegido por la oposición para debatir la temática. “Tuvieron muchísimas oportunidades de tratarlo. Sin embargo, es una tremenda casualidad que lo hagan a días de una elección general para gobernador”.

“No va a prosperar de ninguna manera. Nosotros tenemos en la Legislatura los votos necesarios para demostrar que no se hace esto en épocas electorales a pocos días de unas elecciones. La gente lo tiene claro”, afirmó.

En cuanto a los resultados desde la implementación del ítem aula, Suarez destacó que “la capacidad lectora de los chicos ha mejorado”, así como “los costos que se tenían, se solucionaron”, agregó.

Tampoco se abstuvo de opinar el director general de Escuelas, José Thomas, quien planteó que “están llevando para atrás ocho años un debate que garantiza el derecho a la educación de los pibes”.

“Es una locura plantearlo desde el lugar de eliminar. Si hay que mejorarla, digamos cómo, pero de ahí a derogarla me parece una falta total de responsabilidad”, analizó el funcionario.

José Thomas, escuela secundaria José Thomas, director general de Escuelas de Mendoza Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Además, valoró que “Mendoza tiene más días de clases que otras provincias; tiene reconocimiento internacional por su sistema nominal de seguimiento de trayectorias, por su alfabetización; y contamos concursos en Educación Superior que no hay en otras jurisdicciones”.

“Hay que mirar para adelante. No hay que discutir cosas que funcionan”, sentenció Thomas.