Suarez sobre el Ítem Aula: "Nunca pidieron tratarlo antes"

" Han pedido el tratamiento del ítem aula en el proceso electoral, no lo pidieron nunca antes. Hay que saber que, si cierto número de legisladores piden el tratamiento, no se les puede negar. Los legisladores sabrán qué hacer, probablemente vaya a comisión para que lo estudien y vean toda la propuesta, dijo Suarez.

"Tres años llevo gobernando y he sostenido el ítem aula. La capacidad lectora de los chicos ha mejorado y tiene que ver con esto, los costos que se tenían, con el ítem aula se solucionaron . Se ha revisado permanentemente el ítem aula", agregó.

Por su parte, el candidato a gobernador por Cambia Mendoza y senador nacional, Alfredo Cornejo, también entró en la polémica y reconoció que "han cambiado las circunstancias de cuando se emplazó, ha cambiado la situación económica del país y el disuasivo a faltar es distinto que en otros tiempos", pero "ese pedido de sesión especial es bastante absurdo porque derogar esta ley sería modificar toda la estructura salarial del docente".

Explicó que “sería absurdo que derogaran esa ley y más en medio de una campaña, donde todos hacen demagogia, con propuestas fáciles”. Aclaró que "lo que se puede hacer, dadas las condiciones económicas nacional, es revisar concienzudamente y estudiarlo de manera inteligente".

"Revisar no es eliminar y revisar no es por ley. Derivó de un acuerdo partidario y luego fue aprobado por ley. La sesión del lunes no tiene ningún sentido", concluyó.

