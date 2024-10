"A mí, los que son conquistables por el Gobierno la verdad que me tienen sin cuidado. Nosotros queríamos ponerle punto final a la infiltración que había en la marca del radicalismo. Hay tipos que tenían y tienen su jefatura política en Patricia Bullrich y no se terminan de hacer cargo", apuntó Juliano.

También señaló que, a diferencia del otro bloque radical, acepta "el desafío político que Javier Milei presenta con respecto a todo lo que nosotros queremos representar. No me hago el distraído y me siento en la mesa disfrazado de diálogo, acuerdo y demás. A Milei le votan los vetos y después se burla y se juntan a comer asados con él. Los diputados que emprendimos la marcha de crear esto nuevo no vinimos para eso", remarcó.

Interna en la UCR_ el nuevo bloque en Diputados se llamará Democracia para Siempre

C5N.-