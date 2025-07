Interna en el Gobierno: Villarruel denunció que no la dejaron entrar a La Rural y Milei volvió a criticarla

Tensión en el Gobierno: la vicepresidenta Victoria Villarruel no estuvo en La Rural y denuncian que no la dejaron ingresar

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, no estuvo este sábado en el acto de inauguración de la Exposición Rural 2025 y su ausencia no pasó inadvertida: desde su entorno aseguraron que no fue invitada formalmente y que Presidencia no autorizó los ingresos para ella ni para su comitiva. El episodio volvió a poner en evidencia la fuerte interna que atraviesa al Gobierno nacional.