Insólito: la foto de Iñaki que puso en riesgo la seguridad nacional

Iñaki Gutiérrez explicó la eliminación de la foto argumentando razones estéticas: "Me di cuenta que no se veían bien los tres, se veía la cabeza de Patricia Bullrich muy cortada. Quería subir esa, borré la que tenía y cuando quise subir la otra se me murió la señal". Sin embargo, la teoría de una filtración de información sensible ha cobrado fuerza en las redes.

Embed 1) Imprimí la clave del WiFi del comando unificado de seguridad federal y pegala por ahí.

2) Dale acceso a cualquier nabo, como @inakiigutierrez.

3) #OpSecFail pic.twitter.com/l4qbFUFkse — Javier Smaldone (@mis2centavos) December 20, 2023

Esta situación destaca dos problemas graves: la exposición de contraseñas y la falta de conciencia sobre la seguridad digital. La filtración no solo obligaría a cambiar la contraseña, sino que también llama la atención sobre la necesidad de concientizar sobre el manejo seguro de información sensible en entidades gubernamentales.

Las protestas, en su mayoría contra medidas económicas, también marcaron la jornada. Los manifestantes desafiaron el protocolo antipiquetes de Bullrich, generando tensiones con la Policía Federal. Las críticas al plan económico y el llamado a un paro general fueron parte del documento final de las agrupaciones, cerrando una jornada intensa y controversial./TN.