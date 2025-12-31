31 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Resumen del 2025

Hebe Casado: "El año termina de la mejor manera, con Mendoza generando cambios que toman a nivel nacional"

La vicegobernadora brindó su síntesis del año y su perspectiva sobre las políticas implementadas. Mirá el video.

Hebe Casado: El año termina de la mejor manera, con Mendoza generando cambios que toman a nivel nacional

Hebe Casado: "El año termina de la mejor manera, con Mendoza generando cambios que toman a nivel nacional"

Por Sitio Andino Política

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, brindó su síntesis del 2025, las políticas implementadas por el Ejecutivo local y su visión sobre la política de cara al próximo año. Alianzas electorales, matriz productiva y cambios, fueron algunos de los temas que destacó.

"Creo que el año termina de la mejor manera, si bien ha sido electoral y siempre las campañas políticas entorpecen o enlentecen la gestión, creo que Mendoza ha podido seguir funcionando, generó cambios y reformas que después fueron tomadas a nivel nacional", expresó Casado.

Lee además
El IPV cerró el año con la entrega de 20 viviendas y nuevas familias con casa propia en Junín
CASA PROPIA

El IPV cerró el año con la entrega de 20 viviendas y nuevas familias con casa propia en Junín
Entrega de viviendas en Godoy Cruz.
Plan Mendoza Construye

108 familias de Godoy Cruz recibieron sus viviendas en el Barrio Jardín Sarmiento II

La vicegobernadora destacó la ampliación de la matriz productiva como un hecho relevante de este año, de la mano de la aprobación de PSJ Cobre Mendocino y el impulso del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental.

"Tener la posibilidad de hacer minería hoy es fundamental. Creo que Mendoza tiene la capacidad para llevar adelante todas las actividades económicas con los mejores controles y que el mendocino es capaz de hacerlo, por lo cual confío que así será", indicó.

Un verano con elecciones municipales: qué opinó Hebe Casado

Algunas comunas de la provincia decidieron desdoblar las elecciones y en febrero se celebrarán los sufragios. Al ser consultada por la alianza oficialista entre el Frente Cambia Mendoza y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino; Casado expresó: "Creo que están quedando del mismo lado todos los que piensan igual finalmente, que era lo que yo decía en un principio".

Es fundamental para el electorado saber que todos los que pensamos de forma similar estamos ubicándonos en un mismo lugar. Es fundamental para el electorado saber que todos los que pensamos de forma similar estamos ubicándonos en un mismo lugar.

Según la compañera de fórmula de Alfredo Cornejo, la sociedad ya no busca partidos políticos, sino ideas y personas. "Hay una madurez por parte del electorado y eso lo marcó en el 2023 cuando eligió a un Presidente que no tenía partido político ni estructura partidaria", comentó.

Embed - BALANCE 2025 PARA MENDOZA: “TERMINA DE LA MEJOR MANERA”

Temas
Seguí leyendo

Cristina Fernández pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud

La Junta Electoral prohibió al kirchnerismo usar el nombre Fuerza Patria en Mendoza

Alfredo Cornejo se toma vacaciones y se activa el protocolo de reemplazos

Por decisión de la Justicia, el Protocolo Antipiquetes sigue vigente

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial dejará de brindar algunos servicios: qué pasará en Mendoza

La Justicia rechazó un amparo y habilitó los primeros proyectos mineros en Malargüe

El Gobierno nacional anunció la disolución de ANDIS: qué pasará con las pensiones actuales

El Gobierno de Mendoza reglamentó las sanciones para obras ilegales en el Piedemonte: cuáles serán

LO QUE SE LEE AHORA
Cristina Fernández  pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud. Imagen Ilustrativa
preocupación

Cristina Fernández pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud

Las Más Leídas

El Quini 6 de fin de año viene con un pozo espectacular y horario especial.
Juegos de azar

De cuánto es el pozo y cómo jugar al último Quini 6 de 2025

Ocurrió este martes por la tarde en la intersección de Houssay y Alpatacal
Gran despliegue

Video: una mujer fue arrastrada por la corriente del Zanjón de los Ciruelos y la buscan intensamente

La cirugía fue monitoreada de manera permanente por el equipo médico que acompaña a Yacopini desde su ingreso a la Clínica
Esperan una pronta evolución

Juan Cruz Yacopini fue operado y permanece internado con pronóstico reservado

El dramático accidente ocurrió en una casa de calle Padre Vera y Vergara
Preocupación

Grave accidente en Maipú: un niño sufrió una descarga eléctrica en su vivienda

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335