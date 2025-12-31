Hebe Casado: "El año termina de la mejor manera, con Mendoza generando cambios que toman a nivel nacional"

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado , brindó su síntesis del 2025, las políticas implementadas por el Ejecutivo local y su visión sobre la política de cara al próximo año. Alianzas electorales, matriz productiva y cambios, fueron algunos de los temas que destacó.

"Creo que el año termina de la mejor manera, si bien ha sido electoral y siempre las campañas políticas entorpecen o enlentecen la gestión, creo que Mendoza ha podido seguir funcionando, generó cambios y reformas que después fueron tomadas a nivel nacional", expresó Casado.

La vicegobernadora destacó la ampliación de la matriz productiva como un hecho relevante de este año, de la mano de la aprobación de PSJ Cobre Mendocino y el impulso del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental .

"Tener la posibilidad de hacer minería hoy es fundamental. Creo que Mendoza tiene la capacidad para llevar adelante todas las actividades económicas con los mejores controles y que el mendocino es capaz de hacerlo, por lo cual confío que así será", indicó.

Un verano con elecciones municipales: qué opinó Hebe Casado

Algunas comunas de la provincia decidieron desdoblar las elecciones y en febrero se celebrarán los sufragios. Al ser consultada por la alianza oficialista entre el Frente Cambia Mendoza y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino; Casado expresó: "Creo que están quedando del mismo lado todos los que piensan igual finalmente, que era lo que yo decía en un principio".

Según la compañera de fórmula de Alfredo Cornejo, la sociedad ya no busca partidos políticos, sino ideas y personas. "Hay una madurez por parte del electorado y eso lo marcó en el 2023 cuando eligió a un Presidente que no tenía partido político ni estructura partidaria", comentó.