Habló la abogada de Fabiola Yañez: "Ahora solo resta confiar en la Justicia"

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " La ex primera dama Fabiola Yañez terminó esta tarde de declarar ante el fiscal Ramiro González en la causa por violencia de género iniciada contra el ex presidente Alberto Fernández. Durante su testimonio, Yañez se quebró, dijo que su adicción al alcohol se produjo cuando el exmandatario comenzó a golpearla y dio detalles de las infidelidades de Alberto Fernández. " é é ó . Igualmente, Alberto también consumía frecuentemente alcohol y marihuana", añadió la mujer. Por si fuera poco, Fabiola Yañez ó . Al finalizar, la abogada de la exprimera dama, Mariana Gallego, habló con los medios. "Les agradezco mucho y Fabiola también les agradece la cobertura. Intentemos seguir en la línea de confidencialidad y por tanto no responder preguntas", aclaró. Lee la nota completa en sitioandino.com #yañez #albertofernandez #fabiolayañez #violencia #declaraciones #violenciadegenero #infidelidad"

