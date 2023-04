Gustavo Miras, precandidato a intendente de Malargüe: cómo piensa y qué propone

"Después de 20 años de vivir en Malargüe, de trabajar en el sector privado, de presidir la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo, he logrado una formación entre lo público, lo intermedio y lo privado bastante interesante, donde me he podido relacionar más allá de los límites del departamento, recorriendo la provincia y transmitiendo las actividades de Malargüe, explicando el porqué de la minería de Portezuelo, del turismo, los beneficios que tiene el departamento para la Provincia.