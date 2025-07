Guillermo Francos se metió en la interna de Milei y Villarruel con una contundente frase

“A veces las declaraciones que se hacen no tienen nada que ver con la realidad. Yo creo que sería bueno reflexionar un poco y encarrilar una relación institucional como corresponde”, declaró el jefe de Gabinete. Asimismo, afirmó que su vínculo con Villarruel es bueno y que tiene un diálogo permanente con ella “porque cumple un rol institucional”. Y agregó: "No quiero introducirme en las diferencias que ella tiene con el Presidente, porque me parece que no corresponde”.