Francos calificó de "golpe de Estado" la protesta de jubilados y defendió el accionar policial

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , calificó de "golpe de Estado" la movilización de los jubilados que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso, y aseguró que el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo por parte de las fuerzas de seguridad fue "un accidente no previsto" .

Para Francos, la oposición "no encuentra un elemento para poder cuestionar al Gobierno", por lo que "busca desestabilizar a partir de la utilización de la violencia". Además, defendió la actuación de las fuerzas de seguridad y afirmó que "la represión policial es lo que corresponde para mantener el orden".

"Cuando se hagan este tipo de manifestaciones van a ser reprimidos de la manera que corresponde. Hay un protocolo que dice cómo debe manifestarse la gente, no pueden empezar a piedrazos rompiendo todo", advirtió.

Pese al saldo de 21 heridos, que incluye al fotoperiodista Pablo Grillo, quien fue gravemente herido mientras trabajaba en la zona, Francos sostuvo que son "consecuencias desgraciadas" que se generan en "este tipo de episodios lamentables".

image.png Detenidos por los destrozos en el Congreso.

"Es un hecho muy lamentable. No puedo más que efectuar este comentario porque no conozco los detalles. Por supuesto, trataremos de esclarecer el hecho y ver", manifestó, y agregó: "Es cierto que este tipo de episodios a veces generan esta consecuencia de estos accidentes no previstos".

El funcionario calificó de "injustificable" la decisión de la jueza porteña Karina Giselle Andrade de liberar a los detenidos durante la protesta. "Es injustificable que se liberen personas con antecedentes penales. Me parece una falta de responsabilidad de la jueza interviniente", criticó en declaraciones a Radio Colonia.

Según relató, "la policía no le tira a una persona una lacrimógeno, le tira para que caiga y genere la salida para desconcentrar", y en ese contexto, "a veces puede pasar que una situación de estas genere un accidente lamentable".

Finalmente, reafirmó el respaldo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, frente al pedido de la oposición para su renuncia. "El pedido no tiene sentido", respondió, argumentando que "no se trató de una manifestación pacífica".

"Jubilados prácticamente no había, era una presión de un sector de bárbaros, activistas políticos que iban con la intención de generar el caos. Fueron reprimidos como corresponde por las fuerzas públicas", insistió.

Por último, acusó al kirchnerismo y La Cámpora de orquestar la protesta y al Frente de Izquierda de difundir un volante con "una especie de instrucción" para generar disturbios. Desde el espacio rechazaron haber impreso el material y anticiparon que iniciarán acciones legales contra los funcionarios que lo difundieron.

"Iban armados, iban con palos, armas tumberas me decía ayer la ministra de Seguridad. Ellos iban a provocar, no a intentar provocar una reacción para después utilizarla", concluyó Francos.