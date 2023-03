Flor Destéfanis, sobre su reelección: "Voy a dejar la vida".

La candidata a intendenta confesó que “por más que lleve tantos años, cada vez me vuelvo a poner nerviosa y es hermoso sentir eso” , y arengó a que “tenemos que sentir los mismos nervios y el mismo cosquilleo en el estómago, todos los que tenemos las mismas convicciones peronistas que forman parte de nuestra vida y de nuestra sangre, porque tenemos que salir a comernos la cancha como el primer día” .

Luego recordó que “cuando la situación nos permitió, cuando ya la salud estaba cuidada y gracias a un estado nacional presente con vacunas para todos los ciudadanos argentinos y con hospitales preparados para atender a todos, salimos a trabajar intensamente para transformar el departamento”.

Y agregando más referencias sobre el gobierno nacional, Flor Destéfanis dijo que “la gestión que hizo este gobierno sobre la pandemia, no la hubiera hecho otro gobierno. Nos tenemos que acordar de eso” y agregó que “hemos tenido un gobierno nacional con aciertos y con errores, sin duda con muchos errores, pero con una visión federal que no va a tener otro gobierno” y llamó a la militancia a “no solo salir a defender nuestra gestión municipal, a conquistar la provincia, sino a defender a Alberto y Cristina y gobernar cuatro años más, para que podamos poner a este país de pie como nos propusimos. No podemos permitir que vuelva a gobernar el Pro, con lo que significó para la Argentina. Ese también tiene que ser nuestro compromiso”.

El departamento

La candidata a la reelección a la Intendencia, agradeció por “haberme honrado nuevamente por ser la candidata del Frente de Todos de este querido departamento. Para mí es un honor, un orgullo, una alegría, lo tomo como una responsabilidad enorme”.

Flor reafirmó su compromiso de “dejar todo, como lo vengo haciendo, y más. Ustedes son mi inspiración”.

Sobre esto, agregó que “yo no me puedo quedar en mi casa si hay compañeros que están militando la calle y que dejaron de hacer cosas para este proyecto. Yo voy a dejar la vida, porque estoy convencida que somos lo mejor para Santa Rosa. Hay que seguir transformando Santa Rosa en el lugar que todos merecemos”.