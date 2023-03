Flor Destéfanis le respondió a Cornejo por sus declaraciones en Santa Rosa

Y comentó: "Todavia estamos en juicio esperando ver qué se resuelve con respecto a sobresueldos que cobraron con un ítem que se inventaron los funcionarios políticos de Norma Trigo y su equipo", disparó.

Además, Destèfanis señaló: "Tuvimos que hacer devoluciones a la Nación por rendiciones de programas nacionales que no se hicieron". "No me interesa la discusion, la pelea, todos estamos para hacernos cargo de lo que recibimos, no andar quejándonos", agregó.

En cuanto a las expectativas por las elecciones PASO del 30 de abril, sostuvo: "Será la gente la que siga decidiendo, ya en las elecciones legislativas desde el frente del peronismo logramos una diferencia casi 30 puntos respecto a Cambia Mendoza. Esperamos que en las ejecutivas se acreciente y podamos consolidar este proyecto politico".

En tanto, la intendenta salió a respaldar a su correligionario Martín Aveiro, tras la última declaración de Cornejo, en la que expresó la necesidad de "exterminar al kirchnerismo". Fue la respuesta de el senador a la respuesta de Aveiro, que tras la primera ofensiva del senador nacional, expresó que "no conoce Tunuyán y subestima a su gente”.

A través de sus redes, la santarrosina le pidió "tolerancia" a Cornejo.