Fiscal pidió que Alberto Fernández sea enviado a juicio oral por violencia de género contra Fabiola Yañez

El fiscal federal Ramiro González dictaminó a favor del envío ajuicio oral del expresidente Alberto Fernández por supuesta violencia de género y amenazas coactivas contra la exprimera dama Fabiola Yañez, al determinar que la investigación está concluida y puede pasar a la siguiente etapa.
En el marco de esa relación hubo de modo "sistemático" violencia hacia Yañez mediante "acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad", enumeró la fiscalía y que todo ocurrió en una "especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada".
El juez Ercolini dará ahora vista a la defensa para que se manifieste al respecto y luego resolverá si envía el caso a sorteo de tribunal oral y Fernández llegaría así a juicio oral procesado por lesiones leves y graves, agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y amenazas coactivas.
Denuncias contra Alberto Fernández
La acusación sostiene que durante su paso por la Presidencia de la Nación, Fernández ejerció "violencia sistemática" contra la entonces primera dama con "progresivo aislamiento en la residencia de Olivos".
La denuncia tomó impulso a partir de conversaciones rescatadas del teléfono de María Cantero, exsecretaria privada del por entonces presidente, que incluyeron fotos y mensajes enviados por la propia Yáñez con moretones.