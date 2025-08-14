Justicia

Fiscal pidió que Alberto Fernández sea enviado a juicio oral por violencia de género contra Fabiola Yañez

La fiscalía consideró que el caso contra Alberto Fernández por violencia de género hacia Fabiola Yañez debe pasar a juicio oral. Cómo sigue la causa.

Alberto Fernández podría ir a juicio oral por la causa de violencia de género contra Fabiola Yañez.

Alberto Fernández podría ir a juicio oral por la causa de violencia de género contra Fabiola Yañez.

Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

El fiscal federal Ramiro González dictaminó a favor del envío a juicio oral del expresidente Alberto Fernández por supuesta violencia de género y amenazas coactivas contra la exprimera dama Fabiola Yañez, al determinar que la investigación está concluida y puede pasar a la siguiente etapa.

Lee además
Las elecciones 2025 en San Carlos serán en conjunto con las nacionales y provinciales.
En detalle

Elecciones 2025 en San Carlos: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante
El Gobierno destinará $1.700 millones a AySAM para que realice obras de agua y saneamiento
SERVICIO PÚBLICO

Alfredo Cornejo destinará $1.700 millones a AySAM para que realice obras de agua y saneamiento

En el marco de esa relación hubo de modo "sistemático" violencia hacia Yañez mediante "acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad", enumeró la fiscalía y que todo ocurrió en una "especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada".

fabiola yañez
Fabiola Yañez.

Fabiola Yañez.

El juez Ercolini dará ahora vista a la defensa para que se manifieste al respecto y luego resolverá si envía el caso a sorteo de tribunal oral y Fernández llegaría así a juicio oral procesado por lesiones leves y graves, agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y amenazas coactivas.

Denuncias contra Alberto Fernández

La acusación sostiene que durante su paso por la Presidencia de la Nación, Fernández ejerció "violencia sistemática" contra la entonces primera dama con "progresivo aislamiento en la residencia de Olivos".

La denuncia tomó impulso a partir de conversaciones rescatadas del teléfono de María Cantero, exsecretaria privada del por entonces presidente, que incluyeron fotos y mensajes enviados por la propia Yáñez con moretones.

El exmandatario está, además, procesado en la Causa Seguros por la firma de un Decreto que permitió la intermediación de "brokers" en la contratación de pólizas para organismos públicos, un caso que está en etapa de apelación ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: NA.

Temas
Seguí leyendo

Maipú fue autorizado por el Gobierno a contraer préstamos millonarios

Los Preventores de la Ciudad de Mendoza ya están habilitados a usar pistolas Taser

Javier Milei hablará con Zelenski en la previa de la cumbre de Trump con Putin

El Gobierno de Mendoza destinará más de $2.100 millones al Metrotranvía: en qué lo invertirán

El Gobierno de Mendoza hará un millonario desembolso a la residencia oficial: de cuánto y para qué

El gesto de Cornejo a Milei en el Congreso por el reparto de fondos a las provincias

La Justicia halló 500 mil dólares de la cripto $Libra y apuntan a un youtuber libertario

¿Qué pasa con Mendoza? La vacuna contra la fiebre amarilla será gratuita solo en seis provincias

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza hará un millonario desembolso a la residencia oficial: de cuánto y para qué.
Partida presupuestaria

El Gobierno de Mendoza hará un millonario desembolso a la residencia oficial: de cuánto y para qué

Las Más Leídas

La Fórmula 1 evalúa cambios en las sprint que podrían beneficiar a Franco Colapinto.
cambios

¡Atento, Argentina! Franco Colapinto y un anuncio histórico en la F1

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Día de la mujer policía en Mendoza: por qué se celebra hoy, 14 de agosto
Efemérides

Día de la mujer policía en Mendoza: por qué se celebra hoy, 14 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 14 de agosto

Te Puede Interesar

Vacunarse contra la fiebre amarilla ya no será gratis.
Inmunización

La vacuna contra la fiebre amarilla deja de ser gratuita y el impacto se siente en la provincia de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Muerte de un preso en San Rafael: investigan posibles causas y responsabilidades del personal penitenciario video
Investigación

Muerte de un preso en San Rafael: investigan posibles causas y responsabilidades del personal penitenciario

Por Carla Canizzaro
Manso Menú se pone en marcha este viernes y se extiende hasta el 30 de septiembre.
Turismo

"Manso Menú": 100 restaurantes de Mendoza se unen para reactivar la gastronomía local

Por Natalia Mantineo