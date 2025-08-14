Fiscal pidió que Alberto Fernández sea enviado a juicio oral por violencia de género contra Fabiola Yañez

Alberto Fernández podría ir a juicio oral por la causa de violencia de género contra Fabiola Yañez.

El fiscal federal Ramiro González dictaminó a favor del envío a juicio oral del expresidente Alberto Fernández por supuesta violencia de género y amenazas coactivas contra la exprimera dama Fabiola Yañez , al determinar que la investigación está concluida y puede pasar a la siguiente etapa.

En un dictamen entregado este jueves al juez del caso, Julián Ercolini , el fiscal consideró que se trató de una "investigación compleja" y que la acusación al exmandatario se basa en hechos ocurridos en una "relación asimétrica de poder" desde 2016 , informaron fuentes judiciales.

En el marco de esa relación hubo de modo "sistemático" violencia hacia Yañez mediante "acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad", enumeró la fiscalía y que todo ocurrió en una "especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada".

El juez Ercolini dará ahora vista a la defensa para que se manifieste al respecto y luego resolverá si envía el caso a sorteo de tribunal oral y Fernández llegaría así a juicio oral procesado por lesiones leves y graves , agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y amenazas coactivas.

Denuncias contra Alberto Fernández

La acusación sostiene que durante su paso por la Presidencia de la Nación, Fernández ejerció "violencia sistemática" contra la entonces primera dama con "progresivo aislamiento en la residencia de Olivos".

La denuncia tomó impulso a partir de conversaciones rescatadas del teléfono de María Cantero, exsecretaria privada del por entonces presidente, que incluyeron fotos y mensajes enviados por la propia Yáñez con moretones.

El exmandatario está, además, procesado en la Causa Seguros por la firma de un Decreto que permitió la intermediación de "brokers" en la contratación de pólizas para organismos públicos, un caso que está en etapa de apelación ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: NA.