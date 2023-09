"Envidio la comunicación llana de los populistas y demagogos"

“Mi segundo nombre es Víctor . No sé por qué me pusieron ese nombre porque en realizad me iba a llamar Alfredo Arturo, por Frondizi, ya que mi papá era radical y quería honrarlo. Pero cuando nací, nueve días antes del derrocamiento de Frondizi, mi mamá tuvo miedo que quedara ‘marcado’ por el nombre y decidieron ponerme Víctor”, comentó el candidato, a la vez que hizo un repaso de la historia de amor de sus padres, en San Carlos .

Alfredo Cornejo, medios andinos, candidatos, septiembre 2023.jpg Alfredo Cornejo pasó por "La otra entrevista" de El buen Salvaje, en los estudios de Radio Andina Foto: Yemel Fil

“Terminé muy crítico de (Raúl) Alfonsín y lo admiré con posterioridad. Con el paso del tiempo terminás admirando gente que antes no la admirabas” “Terminé muy crítico de (Raúl) Alfonsín y lo admiré con posterioridad. Con el paso del tiempo terminás admirando gente que antes no la admirabas”

La virtud que desearía poseer Alfredo Cornejo

“La comunicación llana de los populistas y demagogos. A esos los envidio. Son una gran frustración cuando se descubren”.

¿Cómo le gustaría morir?

En este punto, el candidato se mostró sensible. “Lo he pensado. A partir de la muerte de mis padres tengo más presente la muerte. El caso de mi papá me sensibilizó muchísimo porque estaba muy deprimido, super lúcido y consciente de que se iba a morir, pero tenía muchas ganas de vivir… Eso me dio muchísima tristeza. Y pensé que tenía que prepararme para eso, porque me vi reflejado. ‘No puedo llegar a los últimos años de vida, añorando vivir y no disfrutando lo que he vivido'. E intenté hacer ese click. No sé si lo voy a lograr porque el nivel de ansiedad de mi cargo, de la campaña, de la gestión pueden jugarme en contra. Pero quisiera morir administrando ese goce de lo hecho en vida”, expuso.

También habló algo de política. “Tenemos que acelerar la mejora de la eficiencia, especialmente con el tema del agua en Mendoza. Estamos desperdiciando mucha agua y tenemos que optimizar ese uso. Eso genera trabajo. Optimizar el agua es mejor agricultura, mejores alimentos; podemos producir energía y eso nos mejorará como provincia”.

Alfredo Cornejo, medios andinos, candidatos, septiembre 2023.jpg Foto: Yemel Fil

La entrevista se llenó música de películas y de Joaquín Sabina, los gustos musicales del candidato.

También se habló sobre las virtudes, los lugares de Mendoza y muchas cosas más que podés escuchar en la entrevista completa.

