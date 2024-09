En Mendoza, Sturzenegger anunció la reglamentación de la reforma laboral

El ex presidente del Banco Central explicó que el sistema actualmente se implementa con los trabajadores de la Construcción, ya que las obras tienen un tiempo determinado en el que se llevan a cabo, pero en otros ámbitos laborales se puede implementar distinto. Gracias a este sistema de cese, "el gobierno no va a definir la reforma laboral, la van a definir los empresarios" y será "en total libertad" .

"Lo que decidan los empresarios y los sindicatos no es obligatorio ni para las compañías ni para los trabajadores, con lo cual pueden decidir no participar". "Esto quiere decir que, cuando las cúpulas estén pensando -en el marco normativo- no van a poder hacer que sea bueno para los de arriba y malo para los de abajo. El sistema sólo va a caminar si es bueno para el trabajador y la empresa", agregó.