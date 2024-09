Alfredo Cornejo, la "nueva lógica" de Milei y el reclamo de más federalismo

" Nosotros coincidimos en que la relación fiscal entre la Nación y las provincias está súper desbalanceada. Es un tema que no tiene que ver con este gobierno en particular, sino que viene desbalanceándose, del 83 a la fecha, un desbalance perjudicial para el federalismo", sostuvo Cornejo.

"No se va a revertir de un año para otro y solo se puede revertir en un contexto de crecimiento económico, de que aumenten los recursos, de que aumente la actividad económica, de que aumente el Producto Bruto, y con el aumento del Producto Bruto, con el aumento del crecimiento económico, las provincias tienen que ir apropiándose de ese aumento, y me parece que por ahí debería ir el país federal, que soñamos mucho y que necesita la mayoría de nuestra gente", destacó.

Es muy importante señalar que la mayoría de los proyectos grandes para la economía no están en la Ciudad de Buenos Aires, están en el interior del país, están en Neuquén ya no hace falta preguntarlo, no hace falta explicarlo, la autonomía energética que necesita Argentina y poder exportar energía en gran parte radica en Neuquén y en otras provincias de Argentina, pero Neuquén fundamentalmente.

"No podemos depender solo del agro, de la Pampa húmeda. Los motores del desarrollo del país que viene tiene que ser justamente la energía, la minería, las industrias del conocimiento, el turismo, motores distintos al de la pampa húmeda del cual hemos estado dependiendo todo este tiempo", agregó.

¿Cambió la relación con la Nación?

"Lo que ha cambiado sustantivamente es que las provincias no tienen que pedirle algo en particular al gobierno. Lo que la Provincia de Mendoza necesita es que el gobierno nacional ordene la macroeconomía", sostuvo el gobernador.

"Yo estoy convencido de que el trabajo hecho en Mendoza de orden va a lucir infinitamente más, si hay orden macroeconómico. Y el orden macroeconómico depende de la Nación", dijo Cornejo.

Además, sostuvo que el orden macroeconómico "es una tarea exclusiva del Estado nacional". Y sostuvo que le va a seguir exigiendo al Estado nacional (sea Milei u otro presidente) "que hagan bien las rutas nacionales, que construyan, que inviertan sobre las rutas nacionales, que las cosas que son competencia de la Nación las cumplan".

Y respecto a la mejora, señaló: "No tengo yo un pronóstico, yo espero que sea pronto porque la tolerancia y la capacidad de las personas de soportar una situación mala, desde el punto de vista económico, socialmente mala, es poca".

"La mayoría de nuestra gente no tiene capital, depende de un ingreso, y entonces la tolerancia es baja, necesitamos crecimiento económico rápido", disparó.

La exposición de Cornejo

Alfredo Cornejo, junto a su par de Neuquén, Rolando Figueroa, participaron en el panel “Desarrollo de las provincias en la próxima década”, en el marco de la 45ª Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Cornejo fue quien abrió el panel, asegurando que el nuevo Gobierno argentino enfrenta el desafío de terminar con el estancamiento económico que viene padeciendo el país desde hace tiempo. Acto seguido, señaló que “la Argentina necesita crecer y hoy tenemos una ventana de oportunidades al contar con un nuevo gobierno disruptivo con apoyo social, lo cual es una gran oportunidad para hacer las reformas que la Argentina necesita”.

Sobre este punto, el mandatario provincial explicó que algunas de esas reformas que se han encarado “son imprescindibles”, teniendo en cuenta “hubo una política de Estado en la Argentina durante más de 60 o 70 años que es la de tener déficit del sector público”. Ante esto, señaló “hay un gran logro del Gobierno nacional de no tener déficit y hay provincias que han hecho ese trabajo como Mendoza, que lo hizo por convicción”.

En ese sentido, Cornejo aseguró que el Presidente Javier Milei ha logrado importantes avances en la Argentina, como frenar la emisión de dinero.

Sin embargo, puso el acento en la necesidad en que las reformas que se realicen en el futuro sean con consenso político, para dar certidumbre y reactivar el aparato productivo en las provincias, no solo en la Capital Federal.

“Estas son condiciones necesarias, no suficientes”, aseguró Cornejo, y dijo que también deben dar certidumbre a los inversores internacionales que quieran venir a nuestro país, y a los nacionales, citando no solo a los ciudadanos sino también a las pymes. “Esas reformas tienen que mover el aparato productivo que está en el interior del país, no en CABA”, afirmó.