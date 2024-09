En Mendoza los jubilados también marchan en contra del veto de Javier Milei

manifestación, jubilados, veto, ley, jubilacion.jpg Foto: Yemel Fil

Los manifestantes llegaron a la casa de las leyes con un petitorio para "defender una jubilación y una vejez digna y activa” y manifestarse en contra de la “quita de derechos que sufrimos permanentemente".

Frente a la presencia de los jubilados y pensionados, acompañados de organizaciones sociales, diputados del PJ y de La Unión Mendocina salieron hasta la explanada de la Legislatura para recibir la nota.

Germán Gómez, Julio Villafañe, Adriana Cano, Rolando Scanio, Edgardo Civit Evans, Valentina Moran, Verónica Valverde, Gabriela Lyzana, José Luis Ramón, la senadora Mercedes Derrache, entre otros de estos espacos políticos se acercaron. También salieron los diputados del PRO, Enrique Thomas; y la radical Cecilia Rodríguez.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#ReformaJubilatoria Mientras el Congreso trata el veto del presidente @javiermilei a la ley de movilidad jubilatoria, jubilados mendocinos se concentraron en la Plaza San Martín y desde allí marcharon hacia la Legislatura para entregar un petitorio. @ceciliazabala_mza #jubilados #manifestación #mendoza" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

"Nos llena de tristeza lo que está pasando. Lo que está sucediendo hoy en Argentina no ha pasado nunca, menos aún pegarle a los jubilados y pegarles como se ha hecho en la Plaza de Mayo. Es una barbaridad y no lo vamos a tolerar. Toda la clase política de Mendoza, incluidos los radicales, tiene que estar en contra de esta decisión tomada por el Gobiero Nacional porque está en juego no solo una ley, sino la dignidad de nuestro pueblo, de los jubilados", expresó Gómez.

"Lamento la actitud de muchos", dijo en referencia a la decisión de los radicales que apoyarán el veto. A lo que sumó la actitud de los miembros de la Comisión de legislación Asuntos Constitucionales en Mendoza que ha paralizado varias iniciativas. Esto es atentar contra lo que necesita la gente, que es tener salarios razonables que le permitan vivir dignamente" sostuvo Civit Evans,