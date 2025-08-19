En la Causa Cuadernos, un peritaje caligráfico determinó que la escritura es de Oscar Centeno

Peritos de Gendarmería Nacional realizó un peritaje caligráfico sobre las escrituras de Oscar Centeno en la Causa Cuadernos

En una nueva pericia caligráfica en el Causa Cuadernos del exchofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno , realizada por Gendarmería Nacional se concluyó que las escrituras, donde quedaron registrados los viajes y los presuntos sobornos, fueron realizadas por él. A la vez, se confirmó la existencia de alteraciones, tachaduras y enmiendas de las que no pudo establecer su autoría.

El estudio había sido solicitado por el Tribunal Oral Federal N° 7, que ultima los detalles para realizar el juicio oral y público que tiene entre los acusados a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner . El informe tiene más de 300 páginas y estuvo a cargo de la de la División Documentología y Pericias Caligráficas de la Gendarmería.

La investigación se centró en determinar diversos aspectos sobre los escritos, entre ellos: la autoría, la correspondencia entre originales y copias digitales, el tipo de elementos y tintas utilizadas, la presencia de alteraciones, la antigüedad de las grafías y la evolución caligráfica. Lo cotejaron con un cuerpo de escritura que hizo Centeno ante la Justicia en diciembre de 2024, junto con diversas anotaciones.

Para la pericia, los expertos tuvieron acceso a seis cuadernos físicos que habían sido cuestionados en su autenticidad. En la causa judicial están identificados como “Block de notas Convenor Nº 1″, “Gloria Nº 2″, “América Nos Nº 4″, “América Nos – Machu Picchu Nº 6″, “Rivadavia Nº 7″, y “Gloria – Saluda a la Bandera Nº 8″. También analizaron una nota de escritorio de color celeste con escritura manuscrita, y un pendrive con archivos de imágenes digitales.

Qué dijeron las pericias en la Causa Cuadernos

El estudio concluyó que “existe correspondencia entre los cuadernos originales identificados como 1, 2, 4, 6, 7 y 8, y sus respectivas copias digitales". La mayoría de los textos manuscritos que conforman los cuadernos originales (1, 2, 4, 6, 7 y 8) "pertenecen a un mismo puño escritural", es decir, a Oscar Centeno.

Según el informe, esto se puede ver en rasgos específicos de la personalidad gráfica del exchofer: en la secuencia del trazado de letras como la “H”, la ondulación de la “Y”, la rectitud de la “L”, la abertura del óvalo en la “Q”, y la secuencia formativa de la “G” y “K” revelaron “movimientos neuromotores automatizados y espontáneos”, característicos de su forma de escribir.

Gendarmería Nacional determinó la presencia de tachaduras

Sin embargo, dijeron los expertos, no se pudo determinar quién escribió los términos sobrepuestos, enmiendas o los retoques que se descubrieron, por ejemplo en las palabras “Ing. Ferreyra” (02/12/2008), “Armando” (29/08/2013 y 10/09/2013), “Alem 855” (25/7/2013 y 10/9/2013); y varias grafías en notas con nombres, direcciones y números de teléfono.

“La dificultad para la identificación tiene que ver con la falta de espontaneidad con la que se producen en los escritos agregados, sobrescritos, etc, donde el impulso neuromotor es controlado por la voluntad”, señalaron.

Estas alteraciones en los cuadernos fueron denunciadas por el empresario Armando Loson del Grupo Albanesi. Un perito de parte detectó estas enmiendas y alteraciones y Loson, con el auxilio del juez Marcelo Martínez de Giorgi, avanzó sobre Jorge Bacigalupo, un amigo de Centeno, pues el juez con una pericia dijo que él había escrito esas enmiendas. Pero la Cámara Federal revocó esa decisión.

Cómo sigue la Causa Cuadernos

El 24 de septiembre se realizará una audiencia para organizar a las partes, ya que hay 74 imputados y 626 testigos. Allí se definirá la organización del juicio por el presunto entramado de sobornos para la adjudicación de obras públicas que comenzará el 6 de noviembre.

Además de Cristina Fernández de Kirchner, señalada como jefa de la supuesta asociación ilícita, hay varias decenas de acusados, entre ellos empresarios y exfuncionarios como Julio De Vido, Roberto Baratta, y está previsto que declaren más de 600 testigos.

Numerosos empresarios declararon como “arrepentidos” y admitieron estos pagos, mientras que exfuncionarios reconocieron los cobros. Los pagos quedaron registrados en los cuadernos del chofer del Ministerio de Planificación en ese entonces, que registró sus viajes y la sumas de dinero que recogía en las sedes de las empresas. Fuente: Infobae y La Nación.