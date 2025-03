Emir Andraos: "La comunidad pide que haya sinergia más allá de las banderas políticas que levantemos"

Tuve participación previa en el Ejecutivo y el Concejo, pero asumir el rol de Intendente tiene otra impronta Tuve participación previa en el Ejecutivo y el Concejo, pero asumir el rol de Intendente tiene otra impronta

Dirigirnos hacia ese lugar, instalar una infraestructura importante, no solamente en el centro, sino también darle un beneficio a los distritos que venían con un retraso estructural bastante avanzado. Y eso se fue logrando a través de estas gestiones, lo cual no solamente me permitía a mí tener la experiencia de cómo llevar adelante estas acciones, no solamente con fondos nacionales o provinciales, que en un momento fueron importantes, sobre todo los nacionales, sino también cómo administrar los recursos departamentales, los recursos de todos los vecinos, para poder volcarlos en infraestructura o en servicios, en lo que tiene que ver con los diarios. Así que en ese punto creo que equilibramos, sabiendo también que teníamos un cupo de fondos limitados al cortarse las transferencias de Nación, y con una coparticipación que no entendíamos bien cómo iba a venir, con qué capacidad de trabajo nos iba a dar.

Entrevista Emir Andraos, voces de gestion.jpg El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, pasó por el ciclo "Voces de Gestión" de SITIO ANDINO y repasó su año frente al municipio. Foto: Yemel Fil

- ¿Esa fue la principal complicación, el corte de financiamiento por parte de Nación?

Tuvimos grandes inconvenientes, porque la obra paralizada hace ya un año, que tiene que ver con fondos muy importantes, que para nosotros son de gran tenor, porque son 300 casas que quedaron paralizadas, dos jardines maternales, obras de asfalto, un estadio deportivo, es una masa obra pública importante, no podemos encarar nosotros de ninguna manera con fondos nuestros. Por lo tanto, transité todo este año por distintas oficinas de la Nación, intentando dilucidar si iba o no iba a haber reactivación de las obras.

- Sumado a que eran fondos que ya estaban comprometidos.

No fue que surgieron de la noche a la mañana, sino que ya estaba planeado el avance de esas obras. Fondos comprometidos que, de hecho, no estaban presupuestados dentro de nuestro esquema, porque son de financiamiento nacional. Y no hubo éxito, o sea, la intención del Gobierno fue no continuar con estas obras, hacernos la transferencia o la paralización de las mismas.

Así que, con esta situación, tomamos decisiones nosotros desde nuestro equipo de trabajo para continuar, estamos activando los jardines maternales, y en el caso del Hábitat, de las viviendas, trabajando con la Provincia. Hubo una reunión con (el gobernador) Cornejo, que, por suerte, ha decidido acompañar en un esquema de una primera etapa, con un aporte en fondos no reembolsables, con un subsidio y otra mitad en crédito, para que nosotros lo podamos devolver en el futuro. Pero, en todo ese esquema, el municipio tiene que poner mucha plata también de nuestros ahorros, Eso ha sido, creo, lo positivo del año, poder ahorrar una suma de dinero importante anticipando que estas obras no iban a culminar con fondos nacionales.

- ¿Qué proyecciones hay para el 2025 con el arranque de estas obras?

Tratar de culminar las obras paralizadas, y después todo un esquema de trabajo que hemos avanzado en el Presupuesto, que alrededor del 25% está destinado a la obra pública, con una gran impronta federal, detectando cuáles creíamos que eran las obras más convenientes y más preponderantes para cada uno de los distritos.

Acá, en lo que es el Distrito Centro, trabajar sobre todo lo que tiene que ver con asfalto y renovar mucho lo que son los edificios municipales que están bastante deteriorados, la Terminal, también darle una renovación, hacer un abordaje importante. Tenemos un convenio con el Instituto de Tecnología Universitaria también para poder iniciar las obras de la construcción de un nuevo edificio, el cual sería de carácter compartido. Hay muchísimo por hacer para este año, hemos sido bastante aspiracionales en cuanto a la obra, pero entendiendo que tiene que ser puramente con fondos municipales y en la medida de lo posible también que acompañe la Provincia, porque está claro que la Nación en este ámbito no va a aparecer.

- ¿Cómo es la relación con la Provincia?

Muy buena. He tenido muy buen relacionamiento con todos los ministros del gobierno, en este caso de obra pública, donde trabajamos con Natalio Mema, con el "Peque" Fayad, para dilucidar ahí cómo íbamos a encuadrar los montos, pero trabajamos en conjunto con Mercedes Ruz en lo que tiene que ver con la Seguridad, con Gabriela Testa con Turismo, con Deportes, con Cultura, cada una de las acciones que fuimos llevando adelante.

También nos visitó el ministro de Producción para poder trabajar en conjunto con el área de Desarrollo Económico, y la verdad que en ese caso la experiencia ha sido buena, hemos tenido un buen diálogo y aspirar a sostenerlo para trabajar.

Creo que la comunidad ha dado unas señales de la necesidad de que, independientemente de las banderas políticas que levantamos, haya sinergia, haya cooperación entre los gobiernos para poder llevar acciones al vecino, que es el que siempre reclama a la política que dé respuesta. Me parece que ha sido inteligente en ese ámbito de no disputar con mezquindades políticas, bajarnos del cuadrilátero un poco y salir a darle respuesta a la sociedad.

- Se realizó en Valle de Uco el Congreso Municipal y comenzó la discusión acerca de la ley de coparticipación. ¿Cuál es la postura de Tunuyán?

Pudimos exponer los intendentes en cuanto a los criterios de reparto de la coparticipación, sobre todo la distribución secundaria. La primaria no se discutió, digo, el 18,8% de la torta va a seguir siendo la misma para todos los municipios, pero lo que se disputaba o lo que se ponía en agenda era cómo repartir estos fondos que hoy se reparten en tres criterios.

Y entendíamos todos que el criterio de reparto por habitante que se lleva el 65% de ese porcentaje quizás era muy elevado y poder ir a buscar un porcentaje ahí y llevarlo a otros criterios que podían tener criterios de sustentabilidad, de sostenibilidad de las gestiones, eficiencia de la gestión municipal, las relaciones que tiene el municipio en cuanto a habitantes, de empleo.

También tenemos que avanzar, primero, que la modificación tiene que ser bastante móvil. Hay mucha vertiginosidad en el camino de las gestiones y arrastramos por ahí adaptaciones que quedan viejas a corto plazo, entonces tener esa capacidad de corrección de errores para poder ser justos también en el reparto, porque acá el que termina desfavorecido es el ciudadano.

No es lo mismo llevar servicios a un distrito de 20 kilómetros que llevar servicios a un distrito de 120 kilómetros con las complicaciones, la capacidad también de cobro de tasas que tienen los municipios, que es directamente proporcional también al nivel de ingreso de la población. Bien sabemos que siempre van a ser la prioridad los servicios como el agua, la luz, el gas, en contra de un servicio municipal de una tasa que puede esperar porque no se interrumpe. Nadie deja de levantar la basura o de prender la luz en la calle por la falta de pago, entonces hay muchas cosas a analizar, espero que sigamos en este proceso de interpelación de qué hacer con la distribución de la "copa", pero que estemos preparados para corregir si no son buenos los planteos que hacemos o si vemos que terminan perjudicando algunos departamentos.

- Hace poco se renovaron las autoridades del peronismo. ¿Qué expectativas tenés para el rearmado del partido?

Creo que la asunción de Emir Félix le da una renovación y creo que es un dirigente con muchísima experiencia, que conoce a todos los actores, a todos los sectores del peronismo y los del no peronismo que pudiesen llegar a querer arrimarse a una propuesta de transformación. Se necesita una renovación, necesita nuevos dirigentes, hay muchos dirigentes jóvenes en el peronismo, del cual me excluyo, voy a aclarar, no me considero joven porque ya tengo 49 años. Pero la cuestión es que hay cuadros importantes que pueden participar y yo creo que acá tenemos que hacer un saneamiento de mezquindades, por ahí de malos modos que hubieron en su momento y que obviamente no terminamos de ser una opción para el electorado y entender cómo se reconstruye,

Esa es una particularidad del peronismo, saber reconstruirse y volver a ser una opción, legítima y atractiva para la comunidad, una comunidad que ha demostrado en este nuevo tiempo una capacidad de cambio para votar bastante inesperada, diría, y esto tiene que ver con que creo que los políticos terminamos debilitando la política y quien vino a plantear el esquema de la no política o del no Estado sacó provecho de eso. Lo cierto es que no conocemos un esquema en el país sin el Estado y queda mucha gente fuera cuando no está el Estado en las decisiones, así que me parece que tenemos que ser autocríticos, no solamente del peronismo sino en la política.

¿Al peronismo no le alcanza por sí mismo para ser una opción electoral?

No sé si es que no le alcance, nutrirse de otros espacios sirve también para diversificar las opiniones y decir "bueno, qué hacemos que ya no va más, qué hicimos que ya no va más" o qué cosas nuevas podemos traer. Todo tiene que ver con un esquema de vertiginosidad desde los ideales de la población, yo noto que cuesta sostener ideales y cuesta sostener conceptos en la comunidad, la gente no se queda con los mismos pensamientos tanto tiempo como antes o es tan recalcitrante o tan dogmática.

Es tanta la información que hay, cambia tanto de opinión la gente... Antes agarrabas el diario, leías la página del diario en papel y vos te quedás con esa noticia todo el día y hasta el otro día. Hoy esa noticia vos la ves en un periodo de tiempo corto escrita por 10 editoriales distintas que te plantean distintas visiones. Te exige como lector.

También hoy con la inteligencia artificial y con las nuevas tecnologías vamos a perder mucho tiempo en validar la verdad, cuesta mucho validar la verdad porque mañana puede aparecer una imagen mía hecha por inteligencia artificial diciendo una barbaridad y vos no vas a saber decir si es cierto o es mentira, te va a tener que tomar un tiempo o va a tener que ir a ver cómo resolver el problema si lo que escuchaste mío es cierto o no.

¿Qué mensaje le dejarías al gobernador Alfredo Cornejo y al presidente Javier Milei?

Me permito decirles de que traten de hacer lo mejor las cosas, lo que crean que es lo mejor para el bienestar de la comunidad y que en cada decisión que tomen o que tomemos tratemos de que estén la mayor cantidad de gente adentro.

Uno está tomando siempre decisiones y tiene que estar la exigencia de pensar cuántos quedan afuera de cada decisión que uno toma. Los recursos son escasos, siempre que uno toma una decisión para hacer algo deja un montón de afuera de otras decisiones, porque de eso se trata: si yo decido hacer el asfalto acá, estoy decidiendo no hacerlo acá, o si estoy pensando en hacer un programa en un lugar o un programa de un área de la municipalidad, hay otro programa que quizás no se puede hacer porque no hay recursos para todo.

Uno trata de ser lo más justo posible. Me permito exigirles o desearles que a la hora de tomar decisiones sean lo más honestos con ellos y con la realidad que es la que hay que evaluar todos los días.